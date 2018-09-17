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Календарь игр ХК «Пинские ястребы» в сезоне 2018/2019
18.09.2018 — Разное | Пинский Вестник
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13 сентября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Могилев
15 сентября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Витебск
20 сентября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Бобруйск
22 сентября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - U-18
25 сентября (вторник)
Барановичи - Пинские ястребы
2 октября (вторник)
Химик Новополоцк - Пинские ястребы
4 октября (четверг)
Локомотив Орша - Пинские ястребы
6 октября (суббота)
Брест - Пинские ястребы
11 октября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Химик Новополоцк
16 октября (вторник) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Барановичи
25 октября (четверг)
Бобруйск - Пинские ястребы
27 октября (суббота)
U-18 - Пинские ястребы
30 октября (вторник)
Витебск - Пинские ястребы
1 ноября (четверг)
Могилtв - Пинские ястребы
3 ноября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Брест
С 5 по 11 ноября международный перерыв
15 ноября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Могилев
17 ноября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Витебск
22 ноября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Бобруйск
24 ноября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - U-18
27 ноября (вторник)
Барановичи - Пинские ястребы
4 декабря (вторник)
Химик Новополоцк - Пинские ястребы
6 декабря (четверг)
Локомотив Орша - Пинские ястребы
8 декабря (суббота)
Брест - Пинские ястребы
Международный перерыв с 10 по 16 декабря
18 декабря (вторник) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - U-18
20 декабря (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Химик Новополоцк
22 декабря (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Локомотив Орша
25 декабря (вторник) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Барановичи
8 января (вторник)
Барановичи - Пинские ястребы
10 января (четверг)
Бобруйск - Пинские ястребы
12 января (суббота)
U-18 - Пинские ястребы
15 января (вторник)
Витебск - Пинские ястребы
17 января (четверг)
Могилев - Пинские ястребы
19 января (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Брест
24 января (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Могилев
26 января (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Витебск
31 января (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Бобруйск
Международный перерыв с 4 по 10 февраля
19 февраля (вторник)
Химик Новополоцк - Пинские ястребы
21 февраля (четверг)
Локомотив Орша - Пинские ястребы
23 февраля (суббота)
Брест - Пинские ястребы
28 февраля (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Химик Новополоцк
2 марта (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Локомотив Орша
5 марта (вторник) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Барановичи
14 марта (четверг)
Бобруйск - Пинские ястребы
16 марта (суббота)
U-18 - Пинские ястребы
19 марта (вторник)
Витебск - Пинские ястребы
21 марта (четверг)
Могилев - Пинские ястребы
23 марта (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Брест.
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13 сентября (четверг) (Домашняя игра) Пинские ястребы - Могилев 15 сентября (суббота) (Домашняя игра) Пинские ястребы - Витебск 20 сентября (четверг) (Домашняя...
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