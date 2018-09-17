﻿ Календарь игр ХК «Пинские ястребы» в сезоне 2018/2019. 21.by
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Календарь игр ХК «Пинские ястребы» в сезоне 2018/2019

18.09.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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13 сентября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Могилев

15 сентября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Витебск

20 сентября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Бобруйск

22 сентября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - U-18

25 сентября (вторник)
Барановичи - Пинские ястребы

2 октября (вторник)
Химик Новополоцк - Пинские ястребы

4 октября (четверг)
Локомотив Орша - Пинские ястребы

6 октября (суббота)
Брест - Пинские ястребы

11 октября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Химик Новополоцк

16 октября (вторник) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Барановичи

25 октября (четверг)
Бобруйск - Пинские ястребы

27 октября (суббота)
U-18 - Пинские ястребы

30 октября (вторник)
Витебск - Пинские ястребы

1 ноября (четверг)
Могилtв - Пинские ястребы

3 ноября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Брест

С 5 по 11 ноября международный перерыв

15 ноября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Могилев

17 ноября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Витебск

22 ноября (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Бобруйск

24 ноября (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - U-18

27 ноября (вторник)
Барановичи - Пинские ястребы

4 декабря (вторник)
Химик Новополоцк - Пинские ястребы

6 декабря (четверг)
Локомотив Орша - Пинские ястребы

8 декабря (суббота)
Брест - Пинские ястребы

Международный перерыв с 10 по 16 декабря

18 декабря (вторник) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - U-18

20 декабря (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Химик Новополоцк

22 декабря (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Локомотив Орша

25 декабря (вторник) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Барановичи

8 января (вторник)
Барановичи - Пинские ястребы

10 января (четверг)
Бобруйск - Пинские ястребы

12 января (суббота)
U-18 - Пинские ястребы

15 января (вторник)
Витебск - Пинские ястребы

17 января (четверг)
Могилев - Пинские ястребы

19 января (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Брест

24 января (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Могилев

26 января (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Витебск

31 января (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Бобруйск

Международный перерыв с 4 по 10 февраля

19 февраля (вторник)
Химик Новополоцк - Пинские ястребы

21 февраля (четверг)
Локомотив Орша - Пинские ястребы

23 февраля (суббота)
Брест - Пинские ястребы

28 февраля (четверг) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Химик Новополоцк

2 марта (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Локомотив Орша

5 марта (вторник) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Барановичи

14 марта (четверг)
Бобруйск - Пинские ястребы

16 марта (суббота)
U-18 - Пинские ястребы

19 марта (вторник)
Витебск - Пинские ястребы

21 марта (четверг)
Могилев - Пинские ястребы

23 марта (суббота) (Домашняя игра)
Пинские ястребы - Брест.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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