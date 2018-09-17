Пинскому мосту предстоит серьезный ремонт

Вводятся изменения в условия эксплуатации моста через Пину. Движение большегрузного автотранспорта будет упорядочено с установлением минимальной дистанции проезда по сооружению. Уже размещаются ограничительные дорожные знаки. Мосту, простоявшему без проблем почти пятьдесят лет, предстоит серьезный ремонт.

Такая необходимость продиктована результатами обследования технического состояния моста, выполненного специалистами ГП «БелдорНИИ» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в 2018 году. Подобная проверка осуществляется в плановом порядке раз в пять лет. И теперь было установлено, что речные пролеты нуждаются в ремонтно-восстановительных мероприятиях Тем не менее, согласно выводам технического отчета, ряд дефектов непосредственно влияет на грузоподъемность и состояние несущих конструкций. Нужно срочно снижать нагрузки. Отмечено, что транспортные средства весом до 20 тонн, независимо от количества осей, могут следовать без ограничений, машины же весом от 20 до 38 тонн при количестве осей не более трех и весом от 38 до 55 тонн при большем (>3) количестве осей являются тяжеловесными, и их движение по мосту допустимо только в одиночном порядке. Рекомендуемая минимальная дистанция для проезда составляет 60 метров, чтобы она была соизмерима с длиной русловых пролетов.

Службе РУП «Бреставтодор» даны поручения по размещению соответствующих ограничительных знаков. Однако их наличие еще не гарантирует стопроцентное выполнение требований водителями. Вполне может так случится, что на мост с разных сторон одновременно заедут лесовоз и фура - нагрузка сверх допустимой обеспечена. Необходимо позаботиться о соблюдении установленной дистанции движения, а региональным предприятием для снижения транспортной нагрузки следует организовывать грузоперевозки не в «час пик», указывают в научно-исследовательском институте.



Местные власти принимают решения. По словам заместителя председателя горисполкома Геннадия Дубойского, прорабатываются вопросы создания дорожных постов для поочередного пропуска на мост большегрузного транспорта и одновременно подготовки проектно-сметной документации для проведения необходимого ремонта.



Кстати, в предписании научно-исследовательского института определен срок переустройства мостового полотна и усиления или замены балок для обеспечения безопасной эксплуатации не позднее 2021 года. Времени не так уж и много. За последние десятилетия все дорожные мосты вблизи Пинска на Ясельде, Припяти, Стыри реконструированы или построены заново из расчета новых нагрузок и интенсивности движения автотранспорта. Пинский же, сооруженный мостопоездом № 811 еще в 1973 году, обходился без капитального ремонта. Теперь настала и его очередь. Рано или поздно это пришлось бы сделать. Ведь проектируя мостовое сооружение даже с запасом прочности, полстолетия тому назад инженеры не могли даже представить, каким мощным и большегрузным окажется автотранспорт. В те годы еще не было асфальта до Столина, а теперь это дорога международного сообщения перспективного трансъевропейского коммуникационного коридора № 5 направлением Вильнюс-Триест. Через Пинск фуры идут денно и нощно.



Наш мост возводился больше в интересах речников, под габариты прохождения судов и расширения фарватера: там, где сейчас южный пролет моста, был остров. До сих пор остается загадкой, зачем после строительства нового моста были оставлены русловые опоры прежнего сооружения.



Возникшая теперь ситуация напомнила об актуальности возведения второго моста через Пину. Альтернативы объезда на трассе Р-6 по территории Беларуси нет. Предложение построить мост в районе Козляковичей или речного порта обсуждалось в позапрошлом году при составлении нового Генерального плана г. Пинска. Даже была создана схема такой дорожной развязки. Но пока решения на правительственном уровне не принято.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ