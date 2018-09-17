Совмин определил правила продажи невостребованного госжилья в сельской местности

Кроме того, положение дополнено главой, которая определяет порядок продажи жилых помещений с применением понижающего шага аукциона и порядок проведения таких аукционов. Определены получатели денежных средств от продажи жилых помещений, в том числе на аукционе, а также сроки их перечисления.

Наряду с этим изменен порядок подготовки проектов решений о распоряжении жилыми помещениями республиканского жилфонда. Согласовывать сделки по передаче жилых помещений без перехода права собственности, отчуждению объектов на возмездной и безвозмездной основе в коммунальную собственность будут комитеты государственного имущества областных (Минского городского) исполнительных комитетов. Ранее эти функции были у Госкомимущества.

Постановление вступает в силу c 17 сентября.