Оригинал «Илиады» Гомера доставлен в Беларусь

Шедевры мирового книжного наследия прибыли в Минск поздно вечером из Франкфурта 17 сентября.

В настоящее время около ста уникальных экземпляров книжных изданий находятся в Национальной библиотеке Беларуси и впервые будут представлены на выставке «Беларусь и Библия».

Переговоры длились больше года, и теперь раритеты доставляются в Беларусь с разных концов света. О многих из них не знали даже исследователи. Самые ценные экземпляры стоят несколько миллионов евро, и сегодня они уже в Минске.

Выставка «Беларусь и Библия» откроется 20 сентября и продлится месяц, тогда как обычно такие мероприятия работают не больше двух недель.

Еще никогда и нигде в Европе в одном месте не выставлялось такое количество книжных памятников.

После выставки раритеты отправятся в питрский Эрмитаж.