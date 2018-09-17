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Оригинал «Илиады» Гомера доставлен в Беларусь
Шедевры мирового книжного наследия прибыли в Минск поздно вечером из Франкфурта 17 сентября.
В настоящее время около ста уникальных экземпляров книжных изданий находятся в Национальной библиотеке Беларуси и впервые будут представлены на выставке «Беларусь и Библия».
Переговоры длились больше года, и теперь раритеты доставляются в Беларусь с разных концов света. О многих из них не знали даже исследователи. Самые ценные экземпляры стоят несколько миллионов евро, и сегодня они уже в Минске.
Выставка «Беларусь и Библия» откроется 20 сентября и продлится месяц, тогда как обычно такие мероприятия работают не больше двух недель.
Еще никогда и нигде в Европе в одном месте не выставлялось такое количество книжных памятников.
После выставки раритеты отправятся в питрский Эрмитаж.
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Шедевры мирового книжного наследия прибыли в Минск поздно вечером из Франкфурта 17 сентября.
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