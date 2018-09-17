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Как г. Солигорск отпраздновал 60-летний юбилей и ДЕНЬ ШАХТЁРА. Видео-дайджест мероприятий.
18.09.2018 — Разное | Soligorsk News
28 августа 2018 14:52 5331
Как г. Солигорск отпраздновал 60-летний юбилей и ДЕНЬ ШАХТЁРА. Видео-дайджест мероприятий.
Последние выходные августа (суббота и воскресенье) в Солигорске двойной праздник, так как наш город отмечает дату своего рождения и профессиональный праздник шахтеров. Все жители города по-особенному ждут эти праздники и мероприятия готовятся заранее, а тематика их довольно разнообразная, с учетом всех возрастных групп населения нашего города – от детей до ветеранов. Предлагаем вашему вниманию видеофрагменты празднования 60-летнего юбилея г. Солигорска и Дня шахтёра.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Видео автора,
©Информационный отдел
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28 августа 2018 14:52 5331 Как г. Солигорск отпраздновал 60-летний юбилей и ДЕНЬ...
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