﻿ Как г. Солигорск отпраздновал 60-летний юбилей и ДЕНЬ ШАХТЁРА. Видео-дайджест мероприятий.. 21.by
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Как г. Солигорск отпраздновал 60-летний юбилей и ДЕНЬ ШАХТЁРА. Видео-дайджест мероприятий.

18.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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28 августа 2018 14:52 5331

Как г. Солигорск отпраздновал 60-летний юбилей и ДЕНЬ ШАХТЁРА. Видео-дайджест мероприятий.

Автор: Эдуард Кидяев.

Последние выходные августа (суббота и воскресенье) в Солигорске двойной праздник, так как наш город отмечает дату своего рождения и профессиональный праздник шахтеров. Все жители города по-особенному ждут эти праздники и мероприятия готовятся заранее, а тематика их довольно разнообразная, с учетом всех возрастных групп населения нашего города – от детей до ветеранов.  Предлагаем вашему вниманию видеофрагменты празднования 60-летнего юбилея г. Солигорска и Дня шахтёра.

Как г. Солигорск отпраздновал 60-летний юбилей и ДЕНЬ ШАХТЁРА. Видео-дайджест мероприятий.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Видео автора, Soligorsk Modern News, телеканал ОНТ,  АТН.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 августа 2018 14:52 5331 Как г. Солигорск отпраздновал 60-летний юбилей и ДЕНЬ...
 
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