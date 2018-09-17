ГЛХУ «Горецкий лесхоз» в числе лучших

Лес называют душой белорусской земли. Его красота и богатство — наше национальное достояние, экономический ресурс и гордость. А для тысяч людей он еще и место постоянной работы.

В красивую сентябрьскую пору профессиональный праздник отмечают люди, безмерно преданные своему делу, которых с гордостью называют стражниками леса. Они защищают, охраняют, возобновляют «зеленый» фонд страны.

В преддверии Дня работников леса журналисты районной газеты встретились с директором ГЛХУ «Горецкий лесхоз» Владимиром Сиротиным и побеседовали о нынешнем дне предприятия, с какими успехами его труженики встречают праздник, что наметили на перспективу, и в чем особенность Горецкого лесхоза по сравнению с другими на Могилевщине.

В начале встречи руководитель отметил, что успехи предприятия — это заслуга всего коллектива и закономерный результат напряженной слаженной работы каждого.





— Владимир Иванович, что собой представляет Горецкий лесхоз сегодня?

— Лесное хозяйство — это динамично развивающаяся отрасль, которая, несмотря на катаклизмы, выпавшие на долю лесоводов в последние годы — циклоны, ветровалы, усыхание хвойных насаждений, успешно справляется с поставленными задачами.

У нас есть лесосеменной цех, который единственный в области, а в республике, не считая селекционного семенного центра, похожих всего четыре вместе с Горецким. Его задача — заготовка и переработка лесосырьевых ресурсов. В нашем лесхозе хранится весь лесосеменной фонд области, который используется для будущих лесов Могилевщины и даже для Оршанского и Витебского лесхозов соседней области. Все это, конечно, возлагает на наших специалистов большой груз ответственности за качественное хранение семян. Ведь там находится лесосеменной фонд на ближайшие пять лет. Объемы хранимого фонда очень большие.

Также организация занимается лесозаготовкой и деревообработкой, поставкой продукции на внешний рынок таким предприятиям как ООО «Прима», СООО «Скайфорест», ИООО «Кроноспан», ИООО «ВМГ Индустри», ИООО «СВУДС экспорт», ПУП «Витебская лесопилка», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Мостовдрев», а также в ближайшее и дальнее зарубежье — Польша, Германия, Бельгия, Литва, Дания, Латвия.

Наше деревообрабатывающее производство можно назвать гордостью лесхоза. Здесь постоянно проводится модернизация, оборудование обновляется. Недавно, к примеру, приобрели новую высокотехнологичную линию по производству обрезных пиломатериалов с переработкой горбыля, чтобы производить экспортный обрезной пиломатериал. Среднемесячный объем превышает 1100 кубометров. Отгружаем эту продукцию в страны Балтии, Венгрию, Германию. А главное, производство экономичное, безотходное, даже щепа, которая остается после переработки древесины, идет на экспорт. Выпускаемые пиломатериалы пользуются спросом у населения. На деревообработке трудится 74 человека.

Начиная с прошлого года мы прибавляем в приобретении техники как для заготовки, так и вывозки. Расширили парк машин. У нас 12 МАЗов-сортиментовозов. Приобрели харвестер для рубок ухода, вскоре ожидаем еще одну единицу совместного финско-белорусского производства. Приобрели форвардер, теперь у нас их три, что позволит расширить заготовки древесины. Заключили договор на приобретение линии лесопиления «Вальтер», что позволит увеличить объемы выпуска пиломатериалов с 2000 до 3000 кубометров. Будут уменьшены затраты по электроэнергии и увеличены объемы переработки.

— У вас есть питомник, охотничий комплекс. Расскажите о них.

— Да, усадьба «Дом охотника» в деревне Рекотка под Горками — это сказка. Над оформлением усадьбы трудились лучшие мастера. И она стала «изюминкой» лесхоза, которую лучше один раз увидеть, чем неоднократно слышать о ней.

Еще одна наша гордость — базисный лесопитомник, который находится на территории Ряснянского опытно-производственного лесничества. Объект расположен на 24 гектарах, там ежегодно выращивается 10 миллионов сеянцев и саженцев лесных культур. Развитие питомника позволяет нам на высвободившихся в результате рубок площадях своевременно проводить лесовосстановление.

В прошлом году заложили маточное отделение декоративных растений, таких как туи, можжевельники, различные виды декора­тивных кустарников. А в нынешнем мае создана еще и плодово-ягодная плантация голубики площадью 0,1 гектара.

Огромной популярностью в Горецком районе пользуется и мед с пасеки лесхоза, очень вкус­ный и ароматный. 69 пчелиных семей ежегодно дают почти 1200 килограммов «солнечной» полезной продукции.

— С какими успехами встречает коллектив свой профессиональный праздник?

— С хорошими производственными показателями и достижениями как в труде, так и в спорте, в общественной жизни региона и отрасли. Среди лесхозов Могилевщины мы на третьем месте по результатам полугодия, хотя долгое время были с «деревянной» медалью, чуть-чуть не хватало до третьего. Коллективу лесхоза по результатам работы за январь- июнь 2018 года вручен Диплом 3 степени областного соревнования за выполнение показателей социально-экономического развития отрасли. Надеемся удержать «бронзу» и по итогам года. А по республике наше ГЛХУ на 13-й позиции среди 96-и лесхозов.

Среднемесячная зарплата за август составила более 1000 руб­лей. Своевременно выплачиваем, есть система стимулирования труда, значит, есть к чему стремиться. Коллектив у нас стабильный, сплоченный. К молодому пополнению всегда относимся бережно, назначаем наставника, оказываем помощь и материальную, и моральную. Молодым оплачиваем съемное жилье. Предоставляем работникам субсидии на строительство жилья.

— Что бы Вы пожелали коллективу, работникам в преддверии профессионального праздника?

— Здоровья, конечно, мира и благополучия в семьях, успехов в труде и личного счастья.

Галина КОЖЕВНИКОВА.

Фото Дмитрия МАХОМЕТА.