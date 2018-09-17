20 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ

Уважаемые родители!

Состояние зрения Ваших детей в значительной степени определяется Вашим вниманием, терпением и пониманием основ профилактики!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

За последние годы значительно возросло число лиц, страдающих нарушением зрения: около 1 миллиарда жителей нашей планеты носят очки, каждый четвертый в развитых странах — близорукий. Дефицит движений, нерациональное питание с недостаточным содержанием витаминов и минералов, чрезмерные информационные и зрительные нагрузки приводят к серьезным нарушениям обменных процессов и развитию заболеваний, в том числе органов зрения.

Возраст начала школьной деятельности совпадает у ребенка с периодом функциональной неустойчивости органа зрения. Более того, уже 4-5% детей имеют проблемы со зрением и носят очки до начала периода обучения. В то же время учебный процесс связан со значительным возрастанием нагрузки на глаза: объем зрительной нагрузки у младших школьников в среднем составляет 5-7 часов в день, у школьников среднего и старшего возраста — 8-10 часов в день. Если ребенок к тому же редко бывает на свежем воздухе, малоподвижен, ослаблен частыми заболеваниями, то он входит в группу повышенного риска развития зрительных расстройств.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Для профилактики нарушений зрения очень важны все основные гигиенические вопросы режима для школьника: построение учебного дня в школе, организации уроков и перемен, организация занятий и отдыха во внешкольное время, правильное питание. Все зрительные функции резко снижаются в условиях плохой освещенности.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

Требования к освещению следующие: достаточность и равномерность, отсутствие резких теней и блеска на рабочей поверхности. Когда не хватает естественного света, нужно включать искусственное освещение. В пасмурные дни искусственным освещением в учреждениях образования необходимо пользоваться в течение всего рабочего дня. После занятий в школе глазам необходим отдых 1–1,5 часа . После 2 часов непрерывных занятий необходим перерыв 10–20 минут , необходимо выполнять на занятиях упражнения для глаз, физкультурные минутки (в течение 1–2 минут), физкультурные паузы (в течение 3–4 минут).

ТРЕБОВАНИЯ К ОСАНКЕ И ПОЛОЖЕНИЮ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Правильной должна быть и осанка школьника во время чтения и письма. Расстояние между глазами и рабочей поверхностью книги, тетради должно составлять 30–35 см . Телевизор нужно смотреть в освещенной комнате с расстояния не ближе 2–3 м . Экран должен быть на уровне глаз или чуть ниже. Если смотреть передачи в темноте, из-за большой разницы между ярким свечением экрана и темным фоном комнаты глаза быстро устают. Время от времени нужно отрывать взгляд от телевизора и переключать на другие окружающие предметы, чтобы дать отдохнуть глазам.

В последние годы появился дополнительный фактор, способствующий развитию зрительных нарушений — использование персональных компьютеров в быту. Работа за компьютером является серьезной нагрузкой не только на органы зрения, но и на весь организм в целом. Многие дети часами просиживают за компьютером, целиком поглощенные компьютерными играми. Особенно вредны всевозможные «стрелялки» — игры с частыми сменами кадров, мелькающими световыми и цветовыми эффектами. Вместе с тем, оптимальное время непрерывной работы за компьютером не должно превышать 25–30 минут для старшеклассников и 10 минут для младших школьников. После этого обязателен перерыв на 10 минут для разминки и гимнастики для глаз. Для профилактики нарушений зрения при работе за компьютером рекомендуется использовать специальные очки с антибликовым покрытием, которые делают изображение более четким, без отблесков и подавляют вредную часть синего спектра света монитора.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА И КОМПЛЕКС НЕОБХОДИМЫХ ВИТАМИНОВ

В период болезни и выздоровления нельзя давать ребенку в кровать книжки или мелкие игрушки, поскольку патология ослабляет детский организм в целом и неблагоприятно влияет на зрительную систему. Физическое воспитание ребенка должно включать в себя хотя бы утреннюю гимнастику и полноценные занятия на уроках физкультуры. Для школьников учебный процесс — это время серьезных нагрузок и ответственной работы. Чтобы пережить ежедневный стресс, ему требуется употребление продуктов, содержащих:

— витамин В2 (рибофлавин); источниками витамина В2 служат цельное молоко, простокваша, ацидофилин, кефир, сыр, постное мясо, печень, почки, сердце, пекарские и пивные дрожжи;

— витамин А; содержится в сливочном масле, цельном молоке, яичном желтке, печени (особенно в печени рыб). Морковь, шпинат, салат, щавель, зелень (как культурная, так и дикорастущая), а также плоды шиповника богаты бета-каротином — предшественником витамина А, который образуется в организме человека при употреблении этих продуктов в сочетании с жирами: растительным маслом, сметаной, т. к. этот витамин относится к группе жирорастворимых.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ

Чтобы сохранить острое зрение в течении всей жизни, необходимо соблюдать ряд несложных правил:

— обеспечить себе здоровый и достаточный по времени сон; — правильно питаться; — улучшать кровоснабжение глаз; — дополнительно принимать витаминные препараты, способствующие улучшению зрения; — делать специальную гимнастику для глаз.

Народная мудрость гласит: «Береги платье с новья, а здоровье — смолоду». Так и профилактика любых отклонений здоровья наиболее эффективна на начальном этапе заболевания или до его выявления. Не пренебрегайте простыми житейским советами, берегите зрение!

Врач-офтальмолог Клекто Инна Николаевна.