Города Могилевской области активно присоединяются к Европейской неделе мобильности-2018. Об этом свидетельствуют данные официального сайта международного проекта.

В числе зарегистрированных уже есть Бобруйск, Чаусы, Горки, Дрибин, Кличев, Кричев, Круглое, Мстиславль, Осиповичи, Чериков. Стать активными участниками Недели мобильности планируют и могилевчане, а координатором мероприятий, которые поспособствуют развитию велосипедного движения в городе, выступают инициатива «Тутэйшы ровар» совместно с Центром городских инициатив при поддержке управления спорта и туризма Могилевского облисполкома.

Так, 16 сентября жителей столицы Приднепровского края приглашают на покатушку «В поисках самого высокого бордюра». Организаторы предлагают велосипедистам проехать по улицам Могилева, чтобы сделать замеры самых высоких бордюров. Не обеспечивающие безбарьерную среду будут занесены на интерактивную карту. Ссылку на нее опубликуют в группах «Тутэйшы ровар» и «Центр городских инициатив» вконтакте. Также собранные данные передадут в ответственные службы — УКП, ГАИ и ДМП, чтобы адреса включили в рабочий план по ремонту улично-дорожной сети и созданию безбарьерной среды в городе.

На 17 сентября запланирована акция «На работу на велосипеде». Тому, кто выбрал для поездок на работу или учебу велосипед, волонтеры будут дарить фрукты. Угощение за выбор экологичного транспорта можно будет получить с 7.30 до 9.30 на велодорожке по проспекту Пушкинскому и с 17.00 до 19.00 на велодорожке вдоль Минского шоссе.

Кто быстрее: велосипед или общественный транспорт, будут выяснять 22 сентября. В эксперименте могут принять участие все желающие. Цель — ответить на волнующий вопрос: сможет ли велосипедист, двигаясь согласно ПДД, проехать маршрут быстрее общественного транспорта. Организаторы наберут две команды: велосипедистов и пассажиров, которые должны будут проехать из пункта А в пункт Б. Кто из них доберется быстрее, покажет эксперимент. Для участия необходимо иметь велосипед либо проездной на все виды транспорта, либо деньги на проездной билет.

На встрече «Как самостоятельно организовать путешествие на велосипеде?», которая состоится 25 сентября, велосипедисты из инициативы «Тутэйшы ровар» расскажут про свою поездку в Грузию: поделятся главными лайфхаками, расскажут курьезные истории из путешествия, презентуют топ мест страны, покажут фото и видеопрезентацию.

Все мероприятия бесплатные и пройдут в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси» при поддержке Европейского союза. Подробней о каждом из можно прочитать на страничках инициативы «Тутэйшы ровар» и «Центра городских инициатив» вконтакте. Анонсы по каждому мероприятию отдельно будут публиковаться по мере приближения даты проведения.

По всем возникающим вопросам обращаться к Александру Сидоровскому (тел.: +375296844449, вк — https://vk.com/xixiks ).

Европейской недели мобильности пройдет с 16 по 22 сентября. Проект завоевывает все большую популярность во всем мире. Его девиз – «Умная мобильность — сильная экономика». Целью кампании является обеспечение устойчивой мобильности населения городов, которая должна строиться прежде всего на развитии транспорта общего пользования и создании комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов. В рамках глобальной акции 22 сентября традиционно пройдет Всемирный день без автомобиля , когда водителям предлагается на один день отказаться от использования автомобиля и воспользоваться общественным транспортом.

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