В центре Москвы Lamborghini после столкновения с Audi протаранила Bentley, Porsche и Gelаndewagen

Водители спорткара Lamborghini и автомобиля Audi в центре Москвы устроили массовое ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На Арбате «Ламборгини» влетела в припаркованные автомобили. Побиты «Бентли», «Гелик» и так по мелочи. Мерседес блогера Гусейнова, он первым и сообщил о ДТП миру. Пострадавших нет.

«Ламбо» кстати арендованная. pic.twitter.com/swkG4IanP2 — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 17 сентября 2018 г.

«По адресу Новый Арбат, дом 36/9 столкнулись автомобили Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные рядом машины. В результате пять автомобилей получили механические повреждения», — сказал собеседник агентства.

Кроме Audi и Lamborghini, механические повреждения получили Bentley, Porsche, Infiniti и Gelаndewagen.

В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу другому при развороте, что и стало причиной столкновения.