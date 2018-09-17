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В центре Москвы Lamborghini после столкновения с Audi протаранила Bentley, Porsche и Gelаndewagen
Водители спорткара Lamborghini и автомобиля Audi в центре Москвы устроили массовое ДТП. Об этом
«По адресу Новый Арбат, дом 36/9 столкнулись автомобили Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные рядом машины. В результате пять автомобилей получили механические повреждения», — сказал собеседник агентства.
Кроме Audi и Lamborghini, механические повреждения получили Bentley, Porsche, Infiniti и Gelаndewagen.
В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу другому при развороте, что и стало причиной столкновения.
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В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу другому при развороте.
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