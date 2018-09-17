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Белстат рапортует о росте реальных доходов белорусов

18.09.2018 10:58 — Разное | БДГ  
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По информации Национального статистического комитета реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – июле 2018 г. составили 107,7% к уровню января – июля 2017 г.

Данные опубликованы на сайте Белстата.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.

Реальные зарплаты, рассчитываемые с поправкой на инфляцию, за семь месяцев увеличились на 12,9%.

Напомним, денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Отметим, что информация вызвала неоднозначные отклики самих белорусов. На форуме talks.by появились критические комментарии:

"Вам бы сказки писать, каждую неделю по сборнику «Как растет благосостояние народа» Хотя бы указывали профессии или сферы деятельности".

"Белстат в параллельном мире живет?"

"Во-первых, ЗП бОльшинства стоит на месте, а во-вторых курс рубль-доллар изменился, отсюда вывод - благосостояние В РЕАЛЕ упало". 

"доходы выросли так как сезон отпусков. а отпускные считаются тоже как зп в итоге выросли доходы ))".

 
 
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По информации Национального статистического комитета реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – июле 2018 г. составили 107,7% к уровню января – июля...
 
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