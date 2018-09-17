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Белстат рапортует о росте реальных доходов белорусов
По информации Национального статистического комитета реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – июле 2018 г. составили 107,7% к уровню января – июля 2017 г.
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В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.
Реальные зарплаты, рассчитываемые с поправкой на инфляцию, за семь месяцев увеличились на 12,9%.
Напомним, денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Отметим, что информация вызвала неоднозначные отклики самих белорусов. На форуме
"Вам бы сказки писать, каждую неделю по сборнику «Как растет благосостояние народа» Хотя бы указывали профессии или сферы деятельности".
"Белстат в параллельном мире живет?"
"Во-первых, ЗП бОльшинства стоит на месте, а во-вторых курс рубль-доллар изменился, отсюда вывод - благосостояние В РЕАЛЕ упало".
"доходы выросли так как сезон отпусков. а отпускные считаются тоже как зп в итоге выросли доходы ))".
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По информации Национального статистического комитета реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – июле 2018 г. составили 107,7% к уровню января – июля...
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