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«Прямую линию» и приём граждан в Мишневичском сельсовете проведёт депутат Палаты представителей Виктор Мирош

18.09.2018 — Разное | Герой працы  
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«Прямую линию» и приём граждан в Мишневичском сельсовете проведёт депутат Палаты представителей Виктор Мирош 19 сентября с 10.00 до 11.00 в административном здании Мишневичского сельисполкома личный приём граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Викентьевич Мирош.

Одновременно по телефону  5-16-46 Виктор Викентьевич проведёт "прямую телефонную линию".

 
 
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19 сентября с 10.00 до 11.00 в административном здании Мишневичского сельисполкома личный приём граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального...
 
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