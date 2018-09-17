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«Прямую линию» и приём граждан в Мишневичском сельсовете проведёт депутат Палаты представителей Виктор Мирош
18.09.2018 — Разное | Герой працы
19 сентября с 10.00 до 11.00 в административном здании Мишневичского сельисполкома личный приём граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Викентьевич Мирош.
Одновременно по телефону 5-16-46 Виктор Викентьевич проведёт "прямую телефонную линию".
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«Прямую линию» и приём граждан в Мишневичском сельсовете проведёт депутат Палаты представителей Виктор Мирош
19 сентября с 10.00 до 11.00 в административном здании Мишневичского сельисполкома личный приём граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального...
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