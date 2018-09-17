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В волковысской райбольнице внедряется информационная система «Электронный рецепт»
18.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
Волковысской центральной районной больницей в рамках внедрения информационной системы
Выдача электронных пластиковых карт осуществляется в будние дни с 07.30 до 20.00 в регистратуре районной поликлиники (лица старше 18-и лет): тел. 59041, 59033.
При получении электронной пластиковой карты в обязательном порядке необходимо предъявить паспорт, а также подписать форму информированного согласия об использовании её для медицинского обслуживания.
Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.
Пациент должен принимать все необходимые меры для сохранности карты. В случае утраты восстановление карты не производится, пациент получает карту с другим индивидуальным номером.
Допускается передача карты родственникам пациента или другим доверенным лицам для получения лекарственных средств в аптечной сети.
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Волковысской центральной районной больницей в рамках внедрения информационной системы «Электронный рецепт» организована выдача...
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