В волковысской райбольнице внедряется информационная система «Электронный рецепт»





Волковысской центральной районной больницей в рамках внедрения информационной системы «Электронный рецепт» организована выдача электронных пластиковых карт для медицинского обслуживания.

Выдача электронных пластиковых карт осуществляется в будние дни с 07.30 до 20.00 в регистратуре районной поликлиники (лица старше 18-и лет): тел. 59041, 59033.

При получении электронной пластиковой карты в обязательном порядке необходимо предъявить паспорт, а также подписать форму информированного согласия об использовании её для медицинского обслуживания.

Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.

Пациент должен принимать все необходимые меры для сохранности карты. В случае утраты восстановление карты не производится, пациент получает карту с другим индивидуальным номером.

Допускается передача карты родственникам пациента или другим доверенным лицам для получения лекарственных средств в аптечной сети.