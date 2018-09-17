Девочка 14-ти лет пропала в Заславле

В Заславле третий день ведутся поиски 14-летней Марии Мурашко.

Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Заявление о пропаже девочки написала ее мать 17 сентября. Она рассказала, что Мария ушла из дома примерно в 6 часов утра в неизвестном направлении, затем ее видели около 17:00 в Заславле.

Девочка выглядит на 15 лет, рост 175 см, глаза карие, волосы прямые, заплетенные в хвост. Была в серой кофте, черных джинсах, черно-белых кроссовках, на шее – золотая цепочка. С собой был черный кожаный рюкзак.

Тех, кто видел или что-либо знает о местонахождении Марии Мурашко, просят в Заславский отдел милиции по телефонам 8-017-268-88-02, +375-29-507-86-40, +375-29-686-76-90 или 102.