﻿ Девочка 14-ти лет пропала в Заславле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девочка 14-ти лет пропала в Заславле

18.09.2018 11:18 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Заславле третий день ведутся поиски 14-летней Марии Мурашко.

Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Заявление о пропаже девочки написала ее мать 17 сентября. Она рассказала, что Мария ушла из дома примерно в 6 часов утра в неизвестном направлении, затем ее видели около 17:00 в Заславле.

Девочка выглядит на 15 лет, рост 175 см, глаза карие, волосы прямые, заплетенные в хвост. Была в серой кофте, черных джинсах, черно-белых кроссовках, на шее – золотая цепочка. С собой был черный кожаный рюкзак.

Тех, кто видел или что-либо знает о местонахождении Марии Мурашко, просят в Заславский отдел милиции по телефонам 8-017-268-88-02, +375-29-507-86-40, +375-29-686-76-90 или 102.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Заславле третий день ведутся поиски 14-летней Марии Мурашко. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Традициям белорусской деревни будут посвящены испытания "Властелина села" в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика