Так еще никто не строил: под Минском возводят дом с необычный архитектурой и по новой технологии

В Молодечненском районе ачали сборку, пожалуй, самого необычного частного дома в стране. Вместо стен у него — округлая крыша, торцевая сторона — сплошное остекление, а каркас собирается как конструктор. О проекте Tamago заговорили еще год назад после национального конкурса архитектуры, где он получил признание архитектурного сообщества. И вот пришло время реализации — на берегу небольшой речки Удранка возведен каркас, а в ноябре пилотный дом обещают показать широкой публике. О том, будут ли их строить серийно в Беларуси и сколько они будут стоить REALTY.TUT.BY рассказал создатель новой технологии домостроения Константин Урбановский.



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Кроме национальной премии за архитектуру проект Tamago 115 стал еще и призером международного конкурса Active House 2017 в номинации за лучший дизайн. Презентация дома должна была состояться в августе 2018 года, однако проект лишился инвестора и строительство затянулось. Тем не менее, создатели проекта, которые позиционируют себя как стартап, от планов не отказались и пилотный дом обещают показать в ближайшее время.



Фото: tamago.life

— Сегодня мы строим прототип, поэтому он не имеет финального владельца, — говорит Константин Урбановский. — Мы убеждены в работе и качествах нашей технологи и хотим дать возможность убедиться в этом внешнему миру. Эксперты отрасли, конкуренты, потенциальные покупатели смогут провести критический тест-драйв. Построенный дом позволит получить полноценные ощущения от создаваемых Tamago архитектурных форм и жилых пространств. Открыть его для осмотра планируем уже в ноябре.





Прототип будет представлен, если использовать автомобильную терминологию, в максимальной комплектации. Например, оконные системы Reynaers заказывались в Бельгии, инженерное оборудование — премиальная линейка Viessmann, под домом — утепленная шведская плита, кровля (она же и фасад) — французская керамическая черепица специальной формы. По словам Константина Урбановского, пилотный дом изначально задумывался как родстер Илона Маска — первый в модельном ряду на пути к массовому потребителю.





Этот дом в готовом виде, с благоустройством на участке, хозпостройкой и беседкой по стоимости будет существенно отличаться от последующих серийных аналогов.





На данном этапе мы проверили запатентованную технологию сборки UrbanTech из конструктивных элементов UrbanBlock — каркас полностью смонтирован. Сейчас он уже закрыт гидроизоляционными мембранами, а дальше следуют общестроительные работы.

— Параллельно мы разрабатываем более доступный проект серийного дома для массового рынка вне зависимости от географии. К его оснащению применяем такой же подход как и у IKEA — ничего лишнего. Дом на 80 м² квадратов, с отделкой будет стоить около 48 тысяч евро. Это честная цена на готовый к заселению дом, который не потребует дополнительных вложений. Первыми покупателями смогут стать жители Беларуси.



Сегодня люди понимают преимущества каркасных технологий. По сути, мы тоже предлагаем каркасные дома, но они собираются из одного и того же элемента — унифицированного элемента UrbanBlock. Наша технология позволяет возводить дома без традиционных проблем строительства, а именно в сжатые сроки по фиксированной стоимости с гарантированным качеством. Основными приоритетами являются энергоэффективность и комфорт на уровне европейских норм и требований.





Производство главных элементов каркасов Tamago — UrbanBlock — компания наладила недалеко от Минска. Сейчас производственные мощности позволяют изготовить комплекты для 16 домов в месяц.

— Наша глобальная задача — создать четкие стандарты для производителей стройматериалов и инженерных систем, которыми можно комплектовать дома Tamago. Осуществлять выбор покупатель сможет на электронной площадке, где будут размещены наши проекты и товары производителей остальных комплектующих. Например, если окно «Velux» покажется дорогим или не эффективным, он сможет заменить на аналог. Покупатель получит возможность самостоятельно, максимально прозрачно, определять спецификацию своего дома из предложенных вариантов стандартных решений. Как ни странно, будет звучать, Tamago в будущем — это IT-проект.