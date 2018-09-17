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Так еще никто не строил: под Минском возводят дом с необычный архитектурой и по новой технологии
В Молодечненском районе ачали сборку, пожалуй, самого
Кроме национальной премии за архитектуру проект Tamago 115 стал еще и призером международного конкурса Active House 2017 в номинации за лучший дизайн. Презентация дома должна была состояться в августе 2018 года, однако проект лишился инвестора и строительство затянулось. Тем не менее, создатели проекта, которые позиционируют себя как стартап, от планов не отказались и пилотный дом обещают показать в ближайшее время.
— Сегодня мы строим прототип, поэтому он не имеет финального владельца, — говорит Константин Урбановский. — Мы убеждены в работе и качествах нашей технологи и хотим дать возможность убедиться в этом внешнему миру. Эксперты отрасли, конкуренты, потенциальные покупатели смогут провести критический тест-драйв. Построенный дом позволит получить полноценные ощущения от создаваемых Tamago архитектурных форм и жилых пространств. Открыть его для осмотра планируем уже в ноябре.
Этот дом в готовом виде, с благоустройством на участке, хозпостройкой и беседкой по стоимости будет существенно отличаться от последующих серийных аналогов.
На данном этапе мы проверили запатентованную технологию сборки UrbanTech из конструктивных элементов UrbanBlock — каркас полностью смонтирован. Сейчас он уже закрыт гидроизоляционными мембранами, а дальше следуют общестроительные работы.
— Параллельно мы разрабатываем более доступный проект серийного дома для массового рынка вне зависимости от географии. К его оснащению применяем такой же подход как и у IKEA — ничего лишнего. Дом на 80 м² квадратов, с отделкой будет стоить около 48 тысяч евро. Это честная цена на готовый к заселению дом, который не потребует дополнительных вложений. Первыми покупателями смогут стать жители Беларуси.
Сегодня люди понимают преимущества каркасных технологий. По сути, мы тоже предлагаем каркасные дома, но они собираются из одного и того же элемента — унифицированного элемента UrbanBlock. Наша технология позволяет возводить дома без традиционных проблем строительства, а именно в сжатые сроки по фиксированной стоимости с гарантированным качеством. Основными приоритетами являются энергоэффективность и комфорт на уровне европейских норм и требований.
Производство главных элементов каркасов Tamago — UrbanBlock — компания наладила недалеко от Минска. Сейчас производственные мощности позволяют изготовить комплекты для 16 домов в месяц.
— Наша глобальная задача — создать четкие стандарты для производителей стройматериалов и инженерных систем, которыми можно комплектовать дома Tamago. Осуществлять выбор покупатель сможет на электронной площадке, где будут размещены наши проекты и товары производителей остальных комплектующих. Например, если окно «Velux» покажется дорогим или не эффективным, он сможет заменить на аналог. Покупатель получит возможность самостоятельно, максимально прозрачно, определять спецификацию своего дома из предложенных вариантов стандартных решений. Как ни странно, будет звучать, Tamago в будущем — это IT-проект.
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Вместо стен у дома - округлая крыша, торцевая сторона - сплошное остекление, а каркас собирается как конструктор. Серийный дом будет стоить 48 тысяч евро.
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