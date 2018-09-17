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Капитан БАТЭ продлил контракт с клубом

18.09.2018 10:51 — Разное | Tut.by  
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Опытнейший полузащитник Игорь Стасевич продлил контракт с БАТЭ, сообщает пресс-служба 14-кратных чемпионов Беларуси.


Игорь Стасевич. Фото: Егор Шумский, TUT.BY

Воспитанник борисовской ДЮСШ-2 вернулся в ряды родного клуба в начале 2015 года — и с тех пор постоянно вносил большой вклад в достижения «желто-синих» — победы в чемпионатах (2015−2017), Кубке (2015) и Суперкубках (2015−2017) страны, попадания в групповые стадии Лиги чемпионов (2015) и Лиги Европы (2017, 2018).

Также Игоря признали лучшим футболистом Беларуси-2015, а в нынешнем сезоне он является капитаном команды.

Недавно Игорь Стасевич, которому 21 октября исполнится 33 года, стал рекордсменом по количеству голевых передач в матчах отечественного элитного дивизиона. Сейчас в активе лидера номинации 107 высшелиговых «ассистов».

 
 
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Воспитанник борисовской ДЮСШ-2 вернулся в ряды родного клуба в начале 2015 года - и с тех пор постоянно вносил большой вклад в достижения "желто-синих".
 
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