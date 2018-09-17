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Капитан БАТЭ продлил контракт с клубом
Опытнейший полузащитник Игорь Стасевич продлил контракт с БАТЭ, сообщает
Воспитанник борисовской ДЮСШ-2 вернулся в ряды родного клуба в начале 2015 года — и с тех пор постоянно вносил большой вклад в достижения «желто-синих» — победы в чемпионатах (2015−2017), Кубке (2015) и Суперкубках (2015−2017) страны, попадания в групповые стадии Лиги чемпионов (2015) и Лиги Европы (2017, 2018).
Также Игоря признали лучшим футболистом Беларуси-2015, а в нынешнем сезоне он является капитаном команды.
Недавно Игорь Стасевич, которому 21 октября исполнится 33 года, стал рекордсменом по количеству голевых передач в матчах отечественного элитного дивизиона. Сейчас в активе лидера номинации 107 высшелиговых «ассистов».
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Воспитанник борисовской ДЮСШ-2 вернулся в ряды родного клуба в начале 2015 года - и с тех пор постоянно вносил большой вклад в достижения "желто-синих".
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