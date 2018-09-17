Что будет с ценами на бензин и дизтопливо? Комментируют эксперты

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Аналитики прокомментировали Mуfin.by ситуацию в Беларуси с ценами на бензин в связи с очередным подорожанием топлива на 1 копейку 16 сентября.

Экономический эксперт Алексей Авдонин:

- Первая причина такого поэтапного подорожания кроется в том, что на начало 2018 года в Беларуси назрел так называемый психологически значимый скачок в ценах на топливо. Об этом еще в начале этого года заявило руководство концерна «Белнефтехим».

Это было связано с тем, что на протяжении длительного времени с января 2015-го по март 2017 года цены на топливо не повышали. Однако с 2017 года стоимость нефти как сырья для наших перерабатывающих предприятий начала интенсивно увеличиваться. И «накопилась» достаточно большая разница между теми затратами, которые несут наши НПЗ, и стоимостью топлива на внутреннем рынке.

Результат: НПЗ накапливают расходы и компенсировать их, естественно, необходимо. Руководство концерна видит выход в повышении внутренних цен. Но чтобы не создавать социальной напряженности и не произошло этого «психологически значимого скачка» в ценах, применяется тактика поэтапного, как бы незаметного, повышения стоимости - по одной копейке.

На начало 2018 года заявлялось, что стоимость топлива в Беларуси должна увеличиться на 23%. В целом довести наши цены до мировых планируется до 2024 года.

Причины повышения цен

Повышение цен на автомобильное топливо в первую очередь связано с тем, что растет стоимость нефти, которую мы закупаем в Российской Федерации. На текущий момент мы имеем определенные льготы и закупаем нефть по цене ниже мировой на 25%. То есть платим 75% от стоимости.

Вместе с тем НПЗ фактически несут социальную нагрузку и обеспечивают низкий уровень цен для нашего населения в сравнении с Россией и соседними странами – с той же Польшей, Прибалтикой.

По некоторым заявлениям и подсчетам социальная льгота, которую получают наши автовладельцы, составляет около 20-30 копеек на каждый литр.

Безусловно, для отечественных предприятий недопустимо наличие отрицательных финансовых показателей. Такие показатели не дают возможности обеспечивать дальнейшую модернизацию и получать дополнительные кредитование и финансирование от белорусских банков.

Какими темпами будет дальше идти подорожание?

Повышение цен на топливо до конца года будет продолжаться уже заданными темпами, потому что темпы увеличения стоимости нефти на мировых рынках достаточно высокие. На текущий момент даже то повышение, которое проводит концерн «Белнефтехим», не покрывает темпов роста стоимости нефти, которые сейчас наблюдаются на мировых рынках.

Разница цен в Беларуси сейчас составляет где-то 7-11% по отношению к российским розничным ценам. Повысить стоимость топлива до российского уровня в Беларуси планируется на конец этого года – начало 2019.

На разнице цен зарабатывают автовладельцы. А расходы несут НПЗ

Если сравнивать с той же Польшей, то цены там в полтора-два раза, в зависимости от региона, превышают наши. Поэтому и количество частных топливовозов, которые вывозят топливо в Польшу, на текущий момент увеличилось. Чем больше разница между ценами в Польше и Беларуси, тем больше количество тех, кто хочет заработать на этой разнице.

Вот, к примеру, в прошлую субботу я был в Варшаве. Там стоимость автомобильного топлива составляет 5,04-5,14 злотых, а курс доллара 3,6 злотых. Получается, что литр 95-го бензина стоит в Польше около 1,42-1,43 доллара, дизель – чуть меньше – 1,38 долларов, а у нас около 0,66 доллара. В Польше цены на автомобильное топливо примерно в 2,1 раза выше. Такая разница создает условия к тому, чтобы частные топливовозы вывозили топливо в Польшу и лично обогащались.

При этом понятно, что зарабатывают частные лица, а все расходы несут наши НПЗ, уходя в финансовый минус. Даже по элементарной экономической логике, нефтеперерабатывающие предприятия не должны нести убытки. Должна выстраиваться политика, которая позволяла бы минимизировать эту льготируемость и такие тепличные условия. И выводить наши внутренние цены, по крайней мере, на уровень цен РФ, потому что у нас единое экономическое пространство в рамках ЕАЭС. Во-вторых, мы граничим с ЕС.