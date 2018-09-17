Ремонт под ключ! Как не стать жертвой халтурщиков?

Похоже на сказку, не правда ли? Особенно если послушать тех, кто успел пережить стихийное бедствие под названием ремонт. Как не стать жертвой халтурщиков? На что обращать внимание при выборе бригады? Какие вопросы задать строителям, прежде чем подписать договор? Узнаем у экспертов компании Stradi из Минска.

На что обратить внимание при выборе бригады?

Доверяй, но проверяй! Вот уж бесспорная истина, которая позволяет избежать огромного количества проблем. Ситуация с выбором бригады для комплексного ремонта не исключение. Не стесняйтесь спрашивать напрямую.

ТОП вопросов для подрядчика до заключения договора:

Есть ли лицензии на все виды работ, которые вы предлагаете?

Вы работаете в рамках официального договора?

Предоставляете ли гарантию на выполненные работы? Сроки и условия устранения дефектов?

Работает ли бригада в настоящее время на других объектах? (опасайтесь затягивания сроков)

Нужна ли предоплата и каков ее размер? (серьезные компании не требуют 100% оплаты до начала работ)

Составляется ли подробная смета? Расписывается ли в ней стоимость материалов и услуг?

Не изменится ли бюджет ремонта, когда мастера приступят к работе?

Услышали предложение отремонтируем квартиру по выгодной цене? Не спешите соглашаться. Задайте потенциальному подрядчику простые вопросы, они позволят составить объективное мнение и принять взвешенное решение, заключать ли договор.

Обратите внимание на такие моменты, как наличие портфолио (уделяйте внимание мелочам на фото, иногда они выдают «липу»). Уточните, можно ли посетить объекты, на которых сегодня работают мастера (у крупных компаний парочка таких, наверняка, найдется). Поищите в интернете отзывы о строителях, не исключено, что они существенно упростят ваш выбор.

Первые признаки непрофессионалов.

Главное не ошибиться или вовремя выставить за дверь

Прежде чем подписывать договор с подрядчиком, важно разобраться профессионал ли перед вами. Пока не видел работы мастеров, сделать это непросто. Эксперты Stradi советуют присмотреться, как специалист ведет себя на начальной стадии сотрудничества.

Первое, что делают компетентные специалисты — составляют акт обследования объекта и указывают в нем работы, которые необходимо провести. Этот документ становится основой для составления сметы.

Важный момент! Профессионал не будет полагаться на документы, рассказы хозяев и другие источники информации, а самостоятельно проведет замеры, чтобы точно рассчитать количество необходимых материалов. В вашем случае такого не было? Советуем серьезно подумать, прежде чем заключать договор с таким подрядчиком.

Учимся правильно изучать смету

Во-первых, документ, в котором проставлены цены, нужно внимательно прочесть, разобравшись детально, сколько и за что придется платить. Обратите внимание на коэффициенты за сложность и напряженность работы, которые нередко закладывает подрядчик. Не стесняйтесь просить, чтобы специалист сделал смету понятной, она должна быть максимально прозрачной. Изучите расценки в Минске на разные строительные и отделочные услуги, можете воспользоваться информацией на сайте https://stradi.by/price/ .

Если вы самостоятельно не желаете приобретать строительные материалы, а готовы возложить эту почетную обязанность на подрядчика, обязательно сравните цены в готовой смете со средними показателями по рынку. Не исключено, что вам пытаются предложить товары по завышенным ценам. Переплата даже в 10-15%, когда речь идет о комплексном ремонте в квартире, доме или офисе, чревата серьезными расходами. Если видите серьезные расхождения не в вашу пользу, можно самостоятельно закупить стройматериалы и доставить их на объект. Подрядчик примет все, что нужно для работы по накладным. Так вы избежите необоснованных трат.

Цифры в смете растут после начала ремонта!

Как такое возможно?

Иногда итоговая стоимость ремонта под ключ действительно немного увеличивается в ходе работ. Если цифры изменились не более чем на 10-15%, паниковать не стоит. Но увеличение должно быть обосновано подрядчиком.

Существует такие понятия, как проектная и исполнительная смета. Первый вариант предоставляется заказчику при заключении договора на оказание услуги, второй — в процессе работы. Простой пример: квартира в хрущевке, запланирован демонтаж фрагмента стены и создание аккуратного арочного проема, поскольку объект старый, возникла необходимость в дополнительных работах и большем числе строительных материалов. Предусмотреть форс-мажор заранее не представлялось возможным, поэтому пришлось подкорректировать смету.

Вновь напоминаем! Такие моменты должны своевременно оговариваться с заказчиком!

Еще несколько полезных подсказок от экспертов

Убедитесь, что на объект привезли все материалы, которые должен был закупить подрядчик. Нередки случаи, когда часть покупок не доезжает до места назначения. Не исключен вариант, что строительные смеси вывезут после вашей ревизии, и все же пускать дело полностью на самотек не стоит. Строители должны видеть, что их контролируют.

Приезжать без предупреждения – дурной тон. Но только не в том случае, если у вас в доме, квартире или офисе ведется ремонт! Загляните как-нибудь неожиданно и посмотрите, как ведутся работы и есть ли вообще строители там, где им положено быть.

Ищете компанию, которая качественно сделает ремонт под ключ в квартире, доме, офисе или объекте другого назначение в Минске? Обращайтесь к специалистам компании Stradi. Опытные мастера помогут быстро и безболезненно решить проблему. Ремонт для вас не превратится в стихийное бедствие, а пройдет легко и безболезненно.

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