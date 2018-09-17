В Беларуси будут выращивать облепиху

Под Минском создадут около 100 гектаров плантаций облепихи, сообщил sb.by заместитель директора по научной работе Института плодоводства Национальной академии наук Анатолий Криворот.

"Облепиха ценна и популярна у покупателей, но в производстве ее практически не выращивают. Сбор урожая доставляет немало хлопот: она перезревает на растениях, собрать ее без потерь практически нереально. Например, в Сибири ждут, пока она замерзнет, а потом отряхивают кусты. В наших широтах лучше выращивать сорта с сухим отрывом ягоды", - отметил он.

Ранее в Беларуси начали выращивать сибирскую жимолость.

Также в начале сентября на пресс-конференции в Минске А.Криворот рассказал, что в Беларуси планируют промышленно выращивать иргу .