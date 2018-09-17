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Белорусские школьники будут петь о пользе раздельного сбора мусора

18.09.2018 11:12 — Разное | Интерфакс  
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Государственное учреждение "Оператор вторичных материальных ресурсов" министерства жилищно-коммунального хозяйства и движение "Цель 99" объявили конкурс среди школ Беларуси на лучшее исполнение песни о пользе раздельного сбора мусора, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" организаторы мероприятия.

Победителями станут четыре школы, которые выполнят все условия и представят наиболее интересные клипы про раздельный сбор отходов на песню "Чтобы планету нам спасать" из известной социальной рекламы. Лучшие клипы будут размещены на youtube-канале target99Belarus для публичного просмотра. Принимаются видеоролики, в которых не менее шести школьников любых классов поют песню маленьких экоменов "Чтобы планету нам спасать" и показывают, как важно собирать бытовые отходы раздельно.

Школы, занявшие призовые места, получат в подарок комплекты музыкального, мультимедийного оборудования, а также экологические наборы для всех учеников от енотов – персонажей рекламных роликов "Наша забота, а не енота". Главному победителю приз вручит супергерой Экомен.

Принять участие в конкурсе могут белорусские учреждения общего среднего образования. Подробную информацию об условиях конкурса, материалы для участия и проведения информационного часа можно найти на сайте www.target99.by.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 31 октября 2018 года включительно. Награждение победителей, которых определит жюри, будет проходить с 27 ноября по 17 декабря 2018 года.

Конкурс направлен на экологическое просвещение детей – в рамках мероприятия организаторы планируют помочь белорусам научиться правильно обращаться с бытовыми отходами.

"Раздельный сбор бытовых отходов делает возможным их дальнейшую переработку. Вторичное сырье позволяет экономить природные ресурсы, воду и энергию и уменьшает количество мусорных полигонов. Западная Европа является лидером по переработке бытовых отходов: в Германии доля возврата мусора в полезный оборот превышает 60%, во Франции – 40%. В Беларуси этот показатель равен 17%", - подчеркнули организаторы.

 

 
 
Ссылка на источник 24
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Государственное учреждение "Оператор вторичных материальных ресурсов" министерства жилищно-коммунального хозяйства и движение "Цель 99" объявили конкурс среди...
 
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