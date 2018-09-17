Израильские самолеты подставили российский Ил-20 под удар ПВО Сирии - Минобороны РФ

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200, его подставили под удар израильские самолеты, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал он.

По его словам, 17 сентября около 22:00 четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия.

"Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря", - сказал И.Конашенков.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сообщил он.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - сказал И.Конашенков.