Минобороны РФ: из-за безответственных действий израильских военных погибли 15 россиян

В результате действий израильской армии погибли 15 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - сказал И.Конашенков.

"Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.