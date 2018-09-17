Концерт Владимира Кузьмина и "Динамика", посвященный 35-летию группы пройцдет в концертном зале "Минск" 5 ноября.





В мае 1982 года Владимир Кузьмин, будучи уже известным в стране музыкантом, организовал рок-группу "Динамик", в состав которой вошли: Сергей Рыжов (бас), Юрий Чернавский (клавишные), Юрий Китаев (барабаны). И сразу громкий успех. "Динамик" совершает первое триумфальное турне по стране. Между гастролями записывается двойной альбом "Динамик-82", неожиданный как по характеру музыки, так и по своеобразию текстов. В первой концертной программе "Динамика" и магнитоальбоме прослеживалась стилевая разноплановость - от блюзов и рок-н-ролла до реггей и "новой волны".

Кузьмин легко и увлеченно перекладывал на язык песен личные наблюдения окружающей действительности, точно схваченные с натуры сценки из жизни молодежи или профессиональных музыкантов, сдабривая тексты своим неповторимым юмором. Сам автор, упреждая претензии цензуры, называл эти произведения "музыкальными фельетонами". "Советский рок" Кузьмина изначально отличали безупречный профессионализм, мало свойственный отечественному андеграунду тех лет, а также иронический взгляд на вещи. Он "не грузил", как сказали бы теперь. Это мгновенно оценили миллионы поклонников. Заводные рок-н-роллы "Динамика" оказались предельно близки молодежи.

На данный момент Владимир Кузьмин и группа "Динамик" активно гастролирует по территории Российской Федерации, а также зарубежью, собирая полные залы поклонников – истинных ценителей настоящего рок-н-ролла. Они постоянные гости самых громких рок- и байк-фестивалей, гала-концертов. К слову говоря, свою любовь к байкам Владимир не бросил, и частенько разъезжает на своем "железном коне". В нашей стране и странах ближнего зарубежья нет людей, которые были бы незнакомы с творчеством Владимира Кузьмина. Хиты "Эй, красотка!", "Сказка в моей жизни", "Сибирские морозы", "Когда меня ты позовешь", "Я не забуду тебя", "Моя любовь" не дали шансов остаться равнодушным к творчеству группы никому. На своём большом концерте в Минске Владимир Кузьмин и группа «Динамик» исполнят все свои лучшие композиции.

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