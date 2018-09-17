ОТЛК ERA планирует к 2025 году увеличить ж/д перевозки через коридор Европа-Китай почти в 6 раз

АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК Eurasian Rail Alliance, ОТЛК ERA) планирует к 2025 году перевозить через коридор Китай-Европа 1 млн ДФЭ в год, сообщил вице-президент ОТЛК Игорь Згурский.

"Последний год железнодорожный транзит Китай-Европа показывает самые динамичные, самые взрывные темпы роста. Наша задача в 2025 году перевести железнодорожным транспортом 1 млн ДФЭ. Это не такая большая цифра, но эта цифра тянет за собой огромные инфраструктурные изменения, технологические решения, что привлекает груз на железнодорожный транспорт", - отметил И.Згурский на первой международной конференции "Рынок транспорта и логистики" во вторник в Алматы.

По его данным, в 2017 году объем железнодорожных перевозок по коридору Европа-Китай через сервисы ОТЛК ERA составил около 176 тыс. ДфЭ.

И.Згурский уточнил, что увеличение ожидается за счет роста грузов и улучшения сервиса и инфраструктуры.

По его данным, ОТЛК ERA за январь-август текущего года увеличил объем перевозок через станцию Алтынколь (Харгос) в 5,6 раза, до 15 тыс. ДфЭ.

"В этом году мы начали активно работать через терминал Харгос на станции Алтынколь. Можно сказать, это изюминка нашего маршрута. Самый лучший, самый технологичный терминал в нашем сервисе", - отметил И. Згурский.

ОТЛК ERA - правопреемник АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК). ОТЛК была учреждена железными дорогами РФ, Казахстана и Беларуси в 2014 году для развития транзитных перевозок между Европой и Китаем. РЖД должны были передать в ОТЛК 50% + 2 акции ПАО "Трансконтейнер" и 100% минус 1 акцию АО "РЖД Логистика". Казахстан должен был внести в капитал СП контейнерного оператора "Кедентранссервис" и логистического "Казтранссервис", а также фитинговые платформы и терминалы на пограничных с Китаем Достыке и Алтынколе, Беларусь - обеспечить контроль над терминалами в Бресте.

Однако свой вклад сделали только РЖД, получив 99,84% совместного предприятия, а ее партнеры - по 0,08%. В 2015 году было решено строить СП по модели asset light (без активов), вернув РЖД "Трансконтейнер" и РЖДЛ. Реорганизация завершена в апреле 2018 года.