Первый матч под руководством Диего Марадоны в роли главного тренера провел мексиканский "Дорадос" во второй лиге местного нацпервенства. Его команда обыграла соперников, клуб "Кафетолерос", со счетом 4:1.





Три мяча из четырех в этом матче забил эквадорский нападающий команды Винисио Ангуло, выступающий под 10-м номером. В связи с этим аргентинская газета Ole сразу же отметила, что "десятка" продолжает приносить удачу Диего Марадоне, который сам некогда выступал под 10-м номером.

Марадона, как обычно, был эмоционален и экстравагантен и не скрывал своих эмоций относительно победы. До его прихода на пост главного тренера клуба игроки "Дорадос" сумели забить лишь два мяча и шести матчах.

В мае 2018 года Д.Марадона подписал трехлетний контракт с ФК "Динамо-Брест", он посетил Брест в июле, что вызвало бурную реакцию его белорусских поклонников и надежды на стремительное развитие команды.

В июне руководитель Белорусской федерации футбола, ныне премьер-министр Сергей Румас заявил, что "приход такого человека на пост председателя правления "Динамо-Брест" будет однозначно способствовать интересу и популяризации футбола в Беларуси". "Насколько я знаю, условия контракта предусматривают длительное пребывание Диего в Беларуси", - сказал тогда С.Румас.

В сентябре Д.Марадона подписал контракт с мексиканским клубом второй лиги "Дорадос де Синалоа". Руководство брестского клуба заверило, что аргентинец будет совмещать две должности, и остается при этом работать в белорусской команде. "Его основными обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола", - заверили в "Динамо-Брест".