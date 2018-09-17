Более семидесяти обманутых ИП. В Гомеле завершено расследование дела о массовом мошенничестве

Шестеро жителей Калинковичского района обвиняются в мошенничестве. За полтора года они обманули более 70 индивидуальных предпринимателей. Подробности сообщили в УСК по Гомельской области.

Преступления совершались на территории всей страны. Как правило, обвиняемые под различными предлогами убеждали своих знакомых оформить на себя договоры на приобретение мобильных телефонов, компьютерной и бытовой техники, мебели, ювелирных изделий с рассрочкой платежа. Для создания видимости своей кредитоспособности фигуранты передавали деньги на оплату первоначального взноса. В дальнейшем взятые на себя обязательства по выплатам не выполняли. Полученное имущество продавали, а деньги присваивали.

По версии следствия, в период с июля 2016 года по декабрь 2017 года обвиняемые совершили хищение имущества 74 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общий ущерб, причиненный их действиями, составил более 110 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия значительная часть похищенного имущества была найдена и возвращена законным владельцам.

Сейчас фигурантам предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере, группой лиц». Уголовные дела в отношении четверых участников группы переданы прокурору для направления в суд. Еще двое обвиняемых находились в розыске. В настоящее время один из них задержан и заключен под стражу.