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Более семидесяти обманутых ИП. В Гомеле завершено расследование дела о массовом мошенничестве
Шестеро жителей Калинковичского района обвиняются в мошенничестве. За полтора года они обманули более 70 индивидуальных предпринимателей. Подробности
Преступления совершались на территории всей страны. Как правило, обвиняемые под различными предлогами убеждали своих знакомых оформить на себя договоры на приобретение мобильных телефонов, компьютерной и бытовой техники, мебели, ювелирных изделий с рассрочкой платежа. Для создания видимости своей кредитоспособности фигуранты передавали деньги на оплату первоначального взноса. В дальнейшем взятые на себя обязательства по выплатам не выполняли. Полученное имущество продавали, а деньги присваивали.
По версии следствия, в период с июля 2016 года по декабрь 2017 года обвиняемые совершили хищение имущества 74 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общий ущерб, причиненный их действиями, составил более 110 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия значительная часть похищенного имущества была найдена и возвращена законным владельцам.
Сейчас фигурантам предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере, группой лиц». Уголовные дела в отношении четверых участников группы переданы прокурору для направления в суд. Еще двое обвиняемых находились в розыске. В настоящее время один из них задержан и заключен под стражу.
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Преступления совершались на территории всей страны. Как правило, обвиняемые под различными предлогами убеждали своих знакомых оформить на себя договоры на...
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