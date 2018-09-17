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Олега Знарка сватают в минское "Динамо". Объясняем, почему в это сложно поверить

18.09.2018 11:27 — Разное | Tut.by  
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Самым громким слухом начала недели в белорусском хоккее стала история с набирающимся сейчас сил после работы в питерском СКА и сборной России Олегом Знарком, который вроде как может стать главным тренером минского «Динамо». SPORT.TUT.BY разбирается в этой ситуации и объясняет, почему такой переход крайне маловероятен.

Как всплыла эта информация?

Вчера новость о готовности Олега Знарка возглавить минское «Динамо» была опубликована на «Странице хоккея Беларуси». Вскоре на «Беларусь-5» появилась информация, что Знарок в беседе с их корреспондентом сказал, что «разговоры ведутся». Тренер олимпийских чемпионов не подтверждал, но и не опровергал эту информацию. Сообщения подхватили крупные российские СМИ, но никакой конкретики в итоге не было.

Что говорят в «Динамо»?

В клубе информацию всячески опровергают. В комментарии для SPORT.TUT.BY начальник спортивного отдела «зубров» Сергей Опимах отмел даже сам факт переговоров.

— Слухи относительно перехода в «Динамо-Минск» никаких оснований под собой не имеют. Мы не вели переговоров с этим специалистом.


Фото: Reuters

В пресс-службе сказали, что информация о Знарке является «не инсайдом, а информационным вбросом».

Почему это назначение очень маловероятно?

Олег Знарок в последние годы работал только с топ-командами, причем добился неплохих успехов. Можно долго рассуждать, что СКА и команда «Олимпийских атлетов из России» имели в КХЛ и на Играх в Пхенчхане лучшие из всех участников составы, поэтому в достижениях Знарка нет ничего особенного, но здесь дело в другом. Он добивался целей практически государственной важности, чем серьезно повысил свой статус. Олег Знарок сейчас очень дорогой и востребованный специалист, сидящий без работы только по одной причине — он сам решил взять отпуск после тяжелых сезонов в сборной и СКА.

Его зарплата во много раз превышала нынешний оклад Горди Дуайера. К тратам также добавляйте зарплату его бессменного ассистента Харийса Витолиньша и необходимость в приглашении новых хоккеистов, подходящих под требования Знарка.

Говорят, в услугах тренера очень заинтересовано московское «Динамо». После двух неудачных сезонов в клубе сменился главный тренер, пришло новое руководство. Серьезные финансовые вливания позволили команде пригласить звезд первой величины - Вадима Шипачева, Дмитрия Кагарлицкого, Максима Афиногенова, Микса Индрашиса. Добавьте к ним проводящих не первый сезон в «Динамо» Юусо Хиетанена, Александра Еременко, Дастина Бойда, Илью Никулина, и вы получите команду, готовую бороться за топ-3 Западной конференции. Но москвичи начали провально. Сейчас они опережают лишь минское «Динамо». Разговоры об отставке Владимира Воробьева ходят давно, причем основным кандидатом называется именно Олег Знарок.


Фото с сайта khl.ru

Проблема в том, что в московском «Динамо» слишком много руководителей, а решения принимаются только после одобрения всех. Из-за неповоротливости этой структуры клуб упустил возможность подписать сильных нападающих Оскара Осалу и Романа Любимова, которые устали ждать решения. Вероятно, похожая ситуация сложилась и со Знарком. Слухи о том, что у него появился вариант с другим клубом, — отличный способ ускорить переговоры с москвичами.

А если все-таки переход состоится?

Допустим, в руководстве минского «Динамо» вдруг решили: а почему бы действительно не попробовать позвать Знарка? А сам Олег Валерьевич решил отказаться от серьезных амбиций и возможности поработать с топ-клубами, согласившись на скромные условия «зубров». Честно говоря, даже такой фантастический вариант вряд ли выведет минскую команду на новый уровень. Как мы уже писали, победы российской сборной и питерского СКА были добыты в ситуациях, когда все конкуренты были слабее по составу. Минское «Динамо» же в лучшем случае середнячок лиги. Да, у Знарка были хорошие сезоны в московском «Динамо» и ХК МВД, но эти результаты были добыты в годы, когда в КХЛ еще не было такого разрыва между середняками и топ-клубами.


Фото с сайта khl.ru

Сейчас максимум белорусского клуба — попадание в плей-офф и почти гарантированный вылет в первом раунде от богатого топ-клуба. Но такого результата минчане добивались и с более бюджетными Мареком Сикорой, Любомиром Поковичем и Крэйгом Вудкрофтом. Аналогичный результат с Олегом Знарком во главе команды будет сомнительным достижением по соотношению цены и качества.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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