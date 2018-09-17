﻿ Саммит глав КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне: тысячи жителей аплодировали рукопожатию Ким Чен Ына и Мун Чже Ина. 21.by
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Саммит глав КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне: тысячи жителей аплодировали рукопожатию Ким Чен Ына и Мун Чже Ина

18.09.2018 11:28 — Разное | СТВ  
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Новости КНДР. Прекращение ядерной программы и урегулирование межгосударственного конфликта. Сегодня, 18 сентября, в северокорейской столице проходит саммит глав КНДР и Республики Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своего южного коллегу Ким Чен Ын встретил в аэропорту лично. Их рукопожатие аплодисментами приветствовали тысячи жителей Пхеньяна.

Саммит глав КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне: тысячи жителей аплодировали рукопожатию Ким Чен Ына и Мун Чже Ина

Саммит глав КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне: тысячи жителей аплодировали рукопожатию Ким Чен Ына и Мун Чже Ина

Из аэропорта к месту проведения переговоров Ким Чен Ын и Мун Чже Ин отправились на одном автомобиле. На повестке саммита, который продлится три дня, также поиск вариантов продолжения переговоров северокорейского руководства и Вашингтона.

Сейчас близится к завершению первый раунд переговоров. На вечер запланирован официальный прием в честь президента Южной Кореи.

 
 
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Новости КНДР. Прекращение ядерной программы и урегулирование межгосударственного конфликта. Сегодня, 18 сентября, в северокорейской столице проходит саммит глав...
 
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