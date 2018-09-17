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Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле
Новости Беларуси. Найти Мальдивы под Гомелем или обнаружить гранитные фьорды посреди полеских болот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малую родину в необычных ракурсах можно увидеть на фотовыставке гомельчанки Алины Орловой.
Фотограф путешествует по Беларуси не первый год и старается найти яркие места и исторические объекты, которые пока не включены в традиционные туристические маршруты.
Елизавета Потапенко, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Алина Орлова, фотограф:
Цель, которую ставит перед собой автор, – развивать активный внутренний туризм среди молодежи. Именно поэтому в качестве выставочной площадки выбран один из гомельских ВУЗов.
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Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле
Новости Беларуси. Найти Мальдивы под Гомелем или обнаружить гранитные фьорды посреди полеских болот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малую родину в...
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