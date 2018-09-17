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В Ивьевском районе спасли упавшего в колодец мужчину
Новости Беларуси. В Ивьевском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, упавшего в колодец.
По информации МЧС, происшествие случилось утром семнадцатого сентября. На частном подворье в колодец упал человек. Мужчина находился на глубине около четырех метров. Пострадавшего обнаружила соседка, которая проходила мимо. Она услышала, что кто-то просит о помощи.
По предварительной информации, мужчина доставал ведро с водой. Оно перевесило и потянуло человека вниз.
Пострадавший был извлечен из колодца. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «сильное переохлаждение».
На неделе в Слуцке мяч упал в колодец с осиным гнездом.
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Новости Беларуси. В Ивьевском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, упавшего в колодец. По информации МЧС, происшествие случилось утром семнадцатого сентября. На...
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