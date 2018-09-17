Дрибинские артисты и мастера районного музея примут участие в V Форуме регионов Беларуси и России

В рамках V Форума регионов Беларуси и России 11 и 12 октября в Могилеве пройдет праздник фольклорного искусства «Содружество традиций». Как рассказала Ирина Новикова, художественный руководитель районного Центра культуры, в празднике примет участие народный ансамбль народной песни «Дзянніца”. “Мы подобрали репертуар из песен на белорусском языке, чтобы наиболее полно познакомить российских гостей с нашей культурой и традициями, — рассказала Ирина Юрьевна. — Постараемся, чтобы выступление коллектива в полной мере отражало самобытность Дрибинского края”. Познакомить гостей праздника с культурой Дрибинщины помогут и народные мастера, которые продемонстрируют свои таланты в “Городе народного творчества”. Район представят сотрудники районного музея и Коровчинского Дома ремесел. Татьяна Черепович, известный в нашем районе мастер, готовится показать участникам Форума изделия дрибинских шаповалов — шапки, рукавицы, сувенирную продукцию из шерсти, и, конечно же, валенки различных видов, провести мастер-клаассы по валянию из овечьей шерсти. Три мастер класса запланировали провести во время выставки-продажи своих изделий и коровчинские мастера — по лозоплетению, лаптеплетению и ткачеству поясов. “Мы постараемся показать все, что умеем сами, — говорит директор Дома ремесел Татьяна Сиротина, — и с удоволсьвтием научим что-то делать своими руками всех, кому это интересно. В празднике будут принимать участие и мастера из многих регионов России, думаю, нам найдется о чем поговорить с коллегами, перенять и у них что-то новое, интересное”.
Мария ГЕРМАНОВА