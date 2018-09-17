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Илон Маск назвал имя первого туриста, который полетит на его ракете к Луне

18.09.2018 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Илон Маск назвал имя первого туриста, который полетит на его ракете к Луне

фото: Укринформ

Илон Маск, основатель компании SpaceX назвал имя первого туриста, который отправится к орбите Луны. Как написал предприниматель в своем Twitter, им стал 42-летний японец Юсаку Маэдзава.

Маэдзава — модельер, основатель онлайн-магазина одежды Zozotown. Его состояние по оценке Forbes равняется примерно трем миллиардам долларов.

Полет вокруг Луны состоится на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket), представленной Маском в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Старт первого полета космических туристов к орбите Луны был запланирован на 2018 год, однако компания по неназванным причинам решила отодвинуть его на середину 2019-го.

Компания сообщила своем аккаунте в Twitter, что путешествие продолжится около недели. Ракета с туристом пролетит на расстоянии 125 мили (около 201 км) от Луны, передает РБК.

 

 
 
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Илон Маск, основатель компании SpaceX назвал имя первого туриста, который отправится к орбите Луны. Как написал предприниматель в своем Twitter, им стал 42-летний японец...
 
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