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В Беларуси снова ищут инвесторов для госпредприятий

18.09.2018 11:37 — Разное | БДГ  
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Начата процедура поиска стратегических инвесторов для государственных предприятий легкой промышленности ОАО «8 Марта» и ОАО «Лента» и химической промышленности ОАО «Крион» и ОАО «Лакокраска».

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное агентство инвестиций и приватизации.

Для более эффективной реализации и сопровождения проекта привлечены финансовые консультанты (компании с высокой репутацией в международном бизнес-сообществе).

Предусматривается приобретение инвестором принадлежащих государству акций, покупку вновь выпущенных акций, создание совместных предприятий с мажоритарным участием инвестора или применение других широко используемых моделей.

Поддержку консультантам окажут НАИП, Министерство экономики, Государственный комитет по имуществу, концерны «Белнефтехим» и «Беллегпром». Работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов проводятся в рамках проекта «Поддержка приватизации», который НАИП реализует при поддержке Всемирного банка.

 
 
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Начата процедура поиска стратегических инвесторов для государственных предприятий легкой промышленности ОАО «8 Марта» и ОАО «Лента» и химической промышленности...
 
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