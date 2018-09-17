В Беларуси снова ищут инвесторов для госпредприятий

Начата процедура поиска стратегических инвесторов для государственных предприятий легкой промышленности ОАО «8 Марта» и ОАО «Лента» и химической промышленности ОАО «Крион» и ОАО «Лакокраска».

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное агентство инвестиций и приватизации.

Для более эффективной реализации и сопровождения проекта привлечены финансовые консультанты (компании с высокой репутацией в международном бизнес-сообществе).

Предусматривается приобретение инвестором принадлежащих государству акций, покупку вновь выпущенных акций, создание совместных предприятий с мажоритарным участием инвестора или применение других широко используемых моделей.

Поддержку консультантам окажут НАИП, Министерство экономики, Государственный комитет по имуществу, концерны «Белнефтехим» и «Беллегпром». Работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов проводятся в рамках проекта «Поддержка приватизации», который НАИП реализует при поддержке Всемирного банка.