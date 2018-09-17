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С оперативки в райисполкоме: «С 17 по 21 сентября в районе проводится комплексное учение по гражданской обороне»

18.09.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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С оперативки в райисполкоме: «С 17 по 21 сентября в районе проводится комплексное учение по гражданской обороне»

Правопорядок. «С 10 по 16 сентября в РОВД поступило 196 обращений и заявлений. По линии уголовного розыска возбуждено 4 уголовных дела, 3 из них по фактам краж. Еще 3 уголовных дела возбуждено по линии наркоконтроля: 2 – по фактам хранения наркозелья, 1 – по факту распространения. Еще 2 уголовных дела возбуждено по линии линейных служб, — доложил начальник РОВД Александр Кусмерик. —  Зарегистрировано также 556 административных нарушений, 480 из которых – по линии ГАИ.

На территории района совершено 1 учетное ДТП, в котором погиб  ребенок.

В ходе рейдовых мероприятий установлен факт воровства с полевого стана животноводом одного из сельхозпредприятий  120 кг комбикорма.

В отношении должностного лица одного их сельхозпредприятий возбуждено уголовное дело по факту искажения статистических данных  на горюче-смазочные вещества».

Чрезвычайные происшествия. « 11 сентября в 16.55 в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Советской в д. Юровичи. В результате пожара огнем уничтожено имущество, повреждены стены в жилой комнате 5х5. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении безработной 1971 г.р., проживающей в данном  домовладении, — проинформировал начальник РОЧС Николай Костяшкин».

С 17 по 21 сентября в районе проводится комплексное учение по гражданской обороне с Калинковичским  районным звеном Гомельской областной подсистемы ГСЧС в соответствии с организационными указаниями, утвержденными председателем облисполкома.

Смотровые комиссии. С 10 по 17 сентября смотровыми комиссиями района  проведены обследования 326 домовладений граждан. Выявлено 4 факта, представляющих угрозу безопасности жизнедеятельности граждан, 2 граждан привлечено к административной ответственности.

Мобильная группа. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Сафронова сообщила о результатах исправления нарушений, выявленных в ходе повторного мониторинга Пункта приема вторсырья Калинковичского райпо и ОАО «Калинковичский мясокомбинат». По ее словам, последнее предприятие не отчиталось фотодокументами об исправлении некоторых нарушений.

Наведение порядка на земле. Как сообщила управделами райисполкома Людмила Кардакова, за прошлую неделю районными службами и сельисполкомами оформлено 15 административных протоколов  и выдано 705 предписаний юридическим и физическим лицам по наведению порядка на земле. Она же сделала повторный фотомониторинг осуществления данной работы в Якимовичском сельсовете.

Глава района Сергей Гвоздь выразил неудовлетворение проводимой работой и привлек руководителя сельского  совета к дисциплинарной ответственности.

Отчитался о ходе   благоустройства  и наведению порядка в районном центре коммунальными службами и гендиректор КУП «Коммунальник Калинковичский» Олег Жигарь. По его словам коммунальщики за неделю сделали 160 м2 ямочного ремонта, осуществляли  обкоску придомовых территорий, убирали парки и скверы, чистили ливневку, отремонтировали две остановки, ремонтировали скамейки и детские игровые площадки, занимались рутинной повседневной  «текучкой».

Вовлечение имущества в хозоборот. Начальник отдела экономики райисполкома Светлана Лобан доложила что спустя две недели после первого рассмотрения вопроса о вовлечении недвижимого имущества в хозоборот, из имеющихся 125 объектов, ни один так и не введен.

Похоже, некоторые руководители самоустранились от выполнения данной задачи. А  ведь, если только снести то, что из этих объектов не подлежит в силу своего физического состояния «реставрации» к жизни, количество невведенки сократится более, чем на половину.

Сергей Гвоздь поручил своим заместителям немедленно принять все меры к сносу ветхой недвижимости.

Хищники. За прошедшую неделю волки порвали пятерых  телят в сельхозпредприятиях района:  четверых – в Прудке, одного – в  Дудичах.

Глава района потребовал от руководителей лесхоза и БООР активизировать охотников на борьбу с хищниками. Начальнику райфо поручено рассмотреть вопрос о премировании охотников за каждую уничтоженную голову волка.

***

Сергей Гвоздь поручил руководству ДРСУ-152  в течение трех дней осуществить ямочный ремонт на улицах Якимович. Им даны поручения и по текущему ремонту фасада Михновичского клуба.

Алесь ИВАНЕНКО.

 

 
 
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Правопорядок. «С 10 по 16 сентября в РОВД поступило 196 обращений и заявлений. По линии уголовного розыска возбуждено 4 уголовных
 
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