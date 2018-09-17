«Калінкавіцкія навіны» признаны лучшей в республике газетой по освещению лесной тематики





Осенью принято собирать урожай по результатам работы за год. И собирают его не только аграрии, но и представители многих других профессий. В их числе, прежде всего, те, чей профессиональный праздник припадает на осень. И не только.

Вот и 13 сентября Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь в преддверие отраслевого профессионального праздника собрало в Минском городском дворце культуры на ул. Маяковского лучших из лучших в отрасли на торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса.

На праздничном мероприятии прозвучало немало тёплых слов и поздравлений. В частности, свои праздничные адреса работникам лесного хозяйства передали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и заместитель премьер-министра Михаил Русый. Теплые слова в адрес работников отрасли высказал министр лесного хозяйства республики Виталий Дрожжа.

В рамках мероприятия прошла и церемония награждения. Среди удостоившихся высокой оценки Минлесхоза и представитель нашего района — директор Калинковичского лесхоза Михаил Пилипейко.

Накануне в Министерстве лесного хозяйства были подведены итоги первого республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации и социальных сетях лесной тематики и деятельности Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Победителем данного конкурса в номинации «За лучшее освещение лесной тематики в печатных средствах массовой информации» признана газета «Калінкавіцкія навіны».

Вместе с заслуженными работниками лесного хозяйства из рук его министра калинковичская районка получила диплом, цветы и денежную премию.

Тружеников лесной отрасли на торжественном мероприятии поздравили также звёзды белорусской эстрады. Музыкальные подарки преподнесли группа Aura, Искуи Абалян и Саша Немо.

Мария КУРЧЕНОК.