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«Калінкавіцкія навіны» признаны лучшей в республике газетой по освещению лесной тематики

18.09.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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«Калінкавіцкія навіны» признаны лучшей в республике газетой по освещению лесной тематики

Осенью принято собирать урожай по результатам работы за год. И собирают его не только аграрии, но и представители многих других профессий.  В их числе, прежде всего, те, чей профессиональный праздник припадает на осень. И не только.

Вот и 13 сентября Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  в преддверие отраслевого профессионального праздника собрало в Минском городском  дворце культуры на ул. Маяковского лучших из лучших в отрасли на торжественное  мероприятие, посвященное  Дню работников леса.

 На праздничном мероприятии  прозвучало немало  тёплых слов и поздравлений. В частности, свои праздничные адреса работникам лесного хозяйства передали Президент  Республики Беларусь Александр Лукашенко и  заместитель премьер-министра Михаил Русый. Теплые слова в адрес работников отрасли  высказал министр лесного хозяйства республики Виталий Дрожжа.

В рамках мероприятия прошла  и церемония награждения. Среди удостоившихся высокой оценки Минлесхоза и представитель нашего района — директор Калинковичского лесхоза   Михаил Пилипейко.

Накануне в Министерстве лесного хозяйства были подведены итоги   первого республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации и социальных сетях лесной тематики и деятельности Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Победителем данного конкурса в номинации «За лучшее освещение лесной тематики в печатных средствах массовой информации» признана газета «Калінкавіцкія навіны».

Вместе с заслуженными работниками лесного хозяйства  из рук его министра калинковичская районка получила диплом, цветы и денежную премию.

Тружеников лесной отрасли на торжественном мероприятии  поздравили также  звёзды белорусской эстрады. Музыкальные подарки преподнесли группа Aura, Искуи Абалян и Саша Немо.

Мария КУРЧЕНОК.

 
 
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Осенью принято собирать урожай по результатам работы за год. И собирают его не только аграрии, но и представители многих других
 
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