Беларусы в августе копили рубли. Сейчас, наверное, об этом жалеют

select.by По данным Национального банка РБ, величина переводных депозитов физических лиц в белорусских рублях, то есть, в основном, средств на банковских карточках, в августе выросла по сравнению с июлем на 57,8 млн. рублей (2,5%) и достигла 2 415,9 млн. рублей. В июле данные средства сократились, по-видимому, в связи с отпусками. Но в августе жители Беларуси уже делали накопления на осень, пишет





Срочные рублевые депозиты населения в августе увеличились по сравнению с июлем на 74,8 млн. рублей (2%) — до 3 893,9 млн. рублей. Это немного больше прироста за июль, составившего 66,1 млн. рублей.





Сумма наличных денег в обороте также выросла: на 101,3 млн. рублей (3,8%)- до 2 800,4 млн. рублей. Это может объясняться активизацией сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией на рынках, для чего требуется больше наличных.





Величина средств юридических лиц в белорусских рублях в августе также значительно увеличилась. Переводные депозиты предприятий выросли по сравнению с июлем на 135,2 млн. рублей (6,2%) и составили на 1 сентября 2 333,3 млн. рублей. А непереводные депозиты поднялись на 244,6 млн. рублей (8,3%) и достигли 3 203,2 млн. рублей.





Увеличилась также в августе и стоимость номинированных в белорусских рублях ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 128,4 млн. рублей (18,2%) — до 832,6 млн. рублей.









Рост рублевых накоплений населения и предприятий привел к значительному увеличению рублевой денежной массы. А именно, денежный агрегат М1, включающий наличные деньги, а также переводные депозиты населения и предприятий, а августе вырос на 294,2 млн. рублей (4,1%) и достиг 7 549,5 млн. рублей.





Денежная масса в национальном определении (М2), включающая вместе с М1 срочные депозиты, увеличилась на 613,6 млн. рублей (4,4%) — до 14 646,6 млн. рублей. А рублевая денежная масса (М*), в которую входят все средства физических и юридических лиц в банках, в августе выросла на 742,1 млн. рублей (5%) — до 15 479,3 млн. рублей.