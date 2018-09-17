Как у белорусов каждый день забирают $10 тысяч

Белсат , подсчитал, какие продукты подорожали в последнее время. И выяснил, что рост цен – дело неизменное. Молоко также подорожало на 2 копейки за литр, соответственно и все изделия из молока. Михаил Залесский, эксперт программы «Личный капитал» на телеканале, подсчитал, какие продукты подорожали в последнее время. И выяснил, что рост цен – дело неизменное. Молоко также подорожало на 2 копейки за литр, соответственно и все изделия из молока.





«Потребляют молока и изделий из него граждане по 280 килограммов на душу, надо было бы 354, ученые говорят, но что-то идет не так. Не сказать, что в магазинах дефицит, скорее – в кошельках», – говорит Михаил Залесский.





Дорожает также и мясо, птица, яйца. На полтора процента, на два, пять, семь – не все потребители заметили те изменения. Но продавцы зарабатывают десятки тысяч долларов с каждой копейки.





А бывает ли такое, чтобы цены снижались? Смотрите в сюжете.







