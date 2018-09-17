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Как у белорусов каждый день забирают $10 тысяч
Ржаной хлеб незаметно подорожал на 2 копейки. Но если те 2 копейки помножить на количество потребленного хлеба, то получается прибыль в $10 тысяч ежедневно.
Михаил Залесский, эксперт программы «Личный капитал» на телеканале
«Потребляют молока и изделий из него граждане по 280 килограммов на душу, надо было бы 354, ученые говорят, но что-то идет не так. Не сказать, что в магазинах дефицит, скорее – в кошельках», – говорит Михаил Залесский.
Дорожает также и мясо, птица, яйца. На полтора процента, на два, пять, семь – не все потребители заметили те изменения. Но продавцы зарабатывают десятки тысяч долларов с каждой копейки.
А бывает ли такое, чтобы цены снижались? Смотрите в сюжете.
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Ржаной хлеб незаметно подорожал на 2 копейки. Но если те 2 копейки помножить на количество потребленного хлеба, то получается прибыль в $10 тысяч ежедневно.
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