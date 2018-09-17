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Минобороны РФ: Сирия сбила Ил-20 из-за провокации израильских военных

18.09.2018 10:50 — Разное | Партизан  
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В Минобороны РФ подтвердили, что российский Ил-20 сбили силы ПВО Сирии, передает ТАСС.

В Минобороны РФ сообщили, что российский Ил-20 был сбит сирийской ПВО, так как самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные. 

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. 

Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные... Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнёрства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — заявили в российском Минобороны.

Как заявляют в Минобороны РФ, действия израильских военных привели к гибели 15 российских военнослужащих.


 
 
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В Минобороны РФ подтвердили, что российский Ил-20 сбили силы ПВО Сирии, передает ТАСС.
 
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