Минобороны РФ: Сирия сбила Ил-20 из-за провокации израильских военных

В Минобороны РФ сообщили, что российский Ил-20 был сбит сирийской ПВО, так как самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные.





«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200.





Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные... Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнёрства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — заявили в российском Минобороны.





Как заявляют в Минобороны РФ, действия израильских военных привели к гибели 15 российских военнослужащих.



