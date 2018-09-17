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АБФФ просит болельщиков не скандировать политические кричалки – грозят санкции УЕФА

18.09.2018 11:34 — Разное | KYKY  
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Беларуская федерация футбола опубликовала обращение к болельщикам. Из-за политических речевок и пиротехники на матчах против сборных Сан-Марино и Молдовы АБФФ грозят санкции УЕФА. Федерация просит болельщиков «направить свою эмоциональную энергию в позитивное русло» на домашних матчах против Люксембурга (12 октября) и Молдовы (15 октября). 

Свое обращение АБФФ начала с благодарности: «Уважаемый болельщики! Благодарим вас за поддержку национальной команды на матчах Лиги наций УЕФА против команд Сан-Марино и Молдовы. Во многом за счет активной помощи трибун, неравнодушных к «белакрылым», наши ребята смогли позитивно стартовать в новом международном турнире и набрать очки, столь нужные для борьбы за выход в финальную часть Евро-2020».

Дальше рассказали о том, что делегат УЕФА зафиксировал нарушения, за которые грозят санкции: «В то же время вынуждены с огорчением констатировать: 8 сентября на стадионе «Динамо» на секторе «В12» активным ядром болельщиков скандировалась политическая речевка и использовались пиротехнические изделия. Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и в ходе выездной игры «националки» в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции».

АБФФ напомнила о запретах и обратилась к болельщикам с просьбой быть более мирными: «Друзья, мы хотели бы еще раз подчеркнуть и напомнить: использование пиротехники и политизация спортивных соревнований при помощи провокационных или оскорбительных речевок запрещены УЕФА. Фиксация подобных противоправных действий влечет за собой наложение дисциплинарных санкций на Ассоциацию «Белорусская федерация футбола». Мы и прежде подчеркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности — и всячески старались оградить от чего-то подобного беларуский футбол. Нынче же — в свете полученных от УЕФА замечаний — вынуждены еще раз обратиться к болельщикам».

«Друзья! 12 и 15 октября сборной Беларуси на стадионе «Динамо» предстоят важные домашние матчи Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы. С учетом произошедших инцидентов повторные записи в отчетах делегатов могут привести к более жестким санкциям со стороны УЕФА. Мы призываем отказаться от использования речевок политического толка, а также от использования пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики, а также за ее пределами. Пожалуйста, направьте свою эмоциональную энергию в позитивное русло — и найдите способ поддержать любимых игроков методами, которые не противоречат этическим и юридическим нормам государства. А заодно помогите нам создать в ходе матчей атмосферу тепла и дружбы», – закончили обращение представители федерации.

 
 
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Беларуская федерация футбола опубликовала обращение к болельщикам. Из-за политических речевок и пиротехники на матчах против сборных Сан-Марино и Молдовы АБФФ...
 
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