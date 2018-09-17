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«Я готов бороться за свой край»: осужденный экс-директор оршанских заводов написал президенту

18.09.2018 11:03 — Разное | KYKY  
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В феврале этого года бывшего директора двух крупных оршанских заводов Владимира Троицкого приговорили к четырем годам тюрьмы. За решеткой он узнал о произошедшем в Оршанском районе, когда Лукашенко устроил разнос и заменил министров, а также главу Оршанского райисполкома. Владимир подготовил открытое письмо в адрес президента и «всего беларуского народа», пишет TUT.by.

Еще в 2014 году предупреждал о банкротстве

По словам Владимира, в 2014 году он «неоднократно озвучивал акционерам Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) о необходимости ужесточения экономической политики предприятия, так как оно постепенно подходило к грани банкротства. <...> Но акционеры решили меня уволить. Хотя от имени профсоюза предприятия было написано письмо в мою поддержку. Его подписали более 400 работников завода. Однако это письмо прилюдно на общем собрании уничтожили со словами, кто следующий хочет вылететь с завода?! Сразу же после этого начались гонения на меня, организованные теми же акционерами. Последовавшие нападки на протяжении трех лет, 16 заявлений на возбуждение уголовных дел, их желание посадить меня любыми способами нашло отражение в том, что в настоящее время я нахожусь в исправительной колонии № 3 городского поселка Витьба. Они выбрали в моем лице стрелочника, виновного в ситуации на заводе на тот момент». Также он отметил, что «с 2015 по 2018 год на заводе сменилось шесть директоров, а количество работников уменьшилось в разы».

Ситуация повторилась в 2016 году

Владимир рассказал, что похожая история повторилась с ним в 2016 году, когда он возглавлял Оршанский инструментальный завод (ОИЗ): «Я, придя на завод, увидел всю плачевную ситуацию. Составил бизнес-план по модернизации. Изготовление единичных инструментов – это был вчерашний день. Освоение новых технологий, изготовление твердых сплавов могло вывести предприятие на другой устойчивый конкурентоспособный уровень. За свои смелые высказывания и решительные действия я и поплатился. Мое вышестоящее руководство, проявляя бесхозяйственность и разгильдяйство, переводило стрелки на меня и пыталось обвинить в бедственном положении дел, себя почему-то они не считали виновными в сложившейся ситуации ни на ОАРЗ, ни на ОИЗ. Во время Вашего посещения оршанских заводов все факты вскрылись».

Владимир Троицкий перечислил свои награды и грамоты, а потом добавил, что «под моим руководством завод функционировал устойчиво и достигал высоких результатов, обеспечивалась прибыль, выручка от реализации продукции постоянно росла».

Беззаветно любит свою Родину

Троицкий описал, как его жизнь почти неразрывно с самого рождения связана с Оршей. Он и в дальнейшем «готов бороться за свой край и вкладывать все силы в развитие любого предприятия». Если же выразят «высокое доверие, готов доказать, что принесу больше пользы своему народу вне пределов колючей проволоки». «В своем возрасте я полон сил и энергии для работы в строю. Я всегда мечтал о том, чтобы люди, живущие в моем родном городе, имели достойную работу, возможность обеспечить себя и свою семью. Может, многие посчитают мои слова пафосными, но как бы тяжело ни было в данный период моей жизни, я не перестаю верить и надеяться на светлое будущее. Я родился и вырос в этой стране, беззаветно люблю свою Родину и уважаю ее законы. Всегда чувствовал гордость за свою принадлежность к беларускому народу. Еще в паспорте советского образца, когда была свобода выбора национальности, я с гордостью писал «беларус», – закончил он.

 
 
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В феврале этого года бывшего директора двух крупных оршанских заводов Владимира Троицкого приговорили к четырем годам тюрьмы. За решеткой он узнал о произошедшем...
 
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