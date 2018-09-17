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Naviband выпустили новый клип на украинском языке

18.09.2018 10:43 — Разное | KYKY  
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Беларуская группа Naviband, кажется, почувствовала приход осени – и выпустила меланхоличную песню «Сумне море» на украинском языке. В клипе Ксения и Артем гуляют на пляже у моря. Релиз посвящен предстоящему туру группы по Украине в октябре-ноябре. 

Срежиссировал клип Антон Мамоненко, музыку Ксения написала сама, а слова – вместе с Артемом. В комментариях к группе уже обратился киевский режиссер, который пожелал встретиться с ними, когда они приедут в столицу Украины. Много комментариев и на украинском языке – некоторые отмечают, что «І як же все таки дивно, що білоруси українською співають краще, ніж половина українських артистів».

 
 
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Беларуская группа Naviband, кажется, почувствовала приход осени – и выпустила меланхоличную песню «Сумне море» на украинском языке. В клипе Ксения и Артем гуляют на...
 
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