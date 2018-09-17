В Заславле пропала 14-летняя девочка



В Заславле разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю Марию Мурашко, сообщили в УВД Миноблисполкома.

С заявлением об исчезновении девочки 15 сентября в Заславский отдел милиции Минского РУВД обратилась ее мать. По словам женщины, дочь около 6.00 ушла из дома в неизвестном направлении. Последний раз Марию видели в Заславле в тот же день около 17.00.

На вид девочке около 15 лет, рост 175 см, глаза карие, волосы прямые темно-русые, заплетены в хвост, голос звонкий.

Одета была в серую кофту с замком на спине, черные джинсы, разноцветные носки, черно-белые кроссовки Nike, на шее - золотая цепочка. При себе имела черный кожаный рюкзак.

При наличии какой-либо информации просьба позвонить в Заславский отдел милиции по телефонам 8-017-268-88-02, +375-29-507-86-40, +375-29-686-76-90 или 102.

Источник: БЕЛТА.

