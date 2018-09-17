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В Заславле пропала 14-летняя девочка
18.09.2018 11:34 — Разное | Аргументы и факты
Мария Мурашко. © /
С заявлением об исчезновении девочки 15 сентября в Заславский отдел милиции Минского РУВД обратилась ее мать. По словам женщины, дочь около 6.00 ушла из дома в неизвестном направлении. Последний раз Марию видели в Заславле в тот же день около 17.00.
На вид девочке около 15 лет, рост 175 см, глаза карие, волосы прямые темно-русые, заплетены в хвост, голос звонкий.
Одета была в серую кофту с замком на спине, черные джинсы, разноцветные носки, черно-белые кроссовки Nike, на шее - золотая цепочка. При себе имела черный кожаный рюкзак.
При наличии какой-либо информации просьба позвонить в Заславский отдел милиции по телефонам 8-017-268-88-02, +375-29-507-86-40, +375-29-686-76-90 или 102.
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При наличии какой-либо информации просьба позвонить в Заславский отдел милиции по телефонам 8-017-268-88-02, +375-29-507-86-40, +375-29-686-76-90 или 102.
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