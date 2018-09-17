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НОК Беларуси запустил акцию "Разам с камандай!". Можно выиграть призы

18.09.2018 12:01 — Разное | Tut.by  
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Накануне старта ІІІ Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе (6−18 октября 2018 года) НОК Беларуси запустил акцию «Разам з камандай!». До 18 октября каждый желающий может поддержать наших юных олимпийцев и получить памятные сувениры.

Для участия в акции необходимо выполнить три условия:

— быть подписчиком официальных страниц НОК Беларуси одной из социальных сетей (Вконтакте Facebook Instagram);

— сделать фото на фоне спортивных объектов или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением и летними видами спорта;

— сопроводить свое фото в социальных сетях пожеланиями белорусской команде или конкретным спортсменам в стихах или прозе с обязательным использованием хэштегов #разамзкамандай, #NOCBelarus, #TeamBelarus, #OlympicBelarus, #BuenosAires2018.

Лучшие пожелания полетят в Аргентину и найдут адресатов, а также будут опубликованы на сайте НОК Беларуси и в социальных сетях. Итоги будут подведены на открытом голосовании в социальных сетях после завершения ЮОИ. Победители получат памятные сувениры от организаторов и автографкарты от участников III летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года.


 
 
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Накануне старта ІІІ Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе (6−18 октября 2018 года) НОК Беларуси запустил акцию "Разам з камандай!". До 18 октября каждый желающий...
 
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