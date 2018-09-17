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На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич

18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58951.php

На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич

фото - Полесская правда

На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич, который до настоящего времени работал в должности директора сельскохозяйственного предприятия филиала "Невель" ОАО "Пинский мясокомбинат".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58951.php

На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич

В свою очередь нынешний председатель Пинского райисполкома Валерий Ребковец согласован на должность первого заместителя председателя Брестского облисполкома.

Напомним, 5 сентября пост председателя Пинского горисполкома покинул Андрей Мулярчик. Обязанности председателя Пинского горисполкома исполняет Михаил Самолазов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент...
 
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