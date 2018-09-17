Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58951.php

Читать полностью в источнике с фото:





фото - Полесская правда

На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич, который до настоящего времени работал в должности директора сельскохозяйственного предприятия филиала "Невель" ОАО "Пинский мясокомбинат".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58951.php

Читать полностью в источнике с фото:





В свою очередь нынешний председатель Пинского райисполкома Валерий Ребковец согласован на должность первого заместителя председателя Брестского облисполкома.

Напомним, 5 сентября пост председателя Пинского горисполкома покинул Андрей Мулярчик. Обязанности председателя Пинского горисполкома исполняет Михаил Самолазов.