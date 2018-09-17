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Брестчане выиграли домашнее первенство по конному спорту

18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В областном ЦОР по конному спорту прошли первенство Беларуси по преодолению препятствий среди юниоров 1997 года рождения и моложе и открытые республиканские соревнования по преодолению препятствий в различных маршрутах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58950.php

Брестчане выиграли домашнее первенство по конному спорту

Автор фото: Алексей ГАНЧУК


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58950.php

Брестчане выиграли домашнее первенство по конному спорту

В соревнованиях приняли участие взрослые спортсмены, юноши 2001 года рождения и моложе, а также любители.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58950.php

Брестчане выиграли домашнее первенство по конному спорту


В юниорском первенстве победительницей стала представительница ДЮСШ «Вертелишки» Гродненской области Мария Савицкая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58950.php

Брестчане выиграли домашнее первенство по конному спорту

Второе и третье места заняли Софья Бей и Маргарита Гурман Брестского областного ЦОР.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58950.php

Брестчане выиграли домашнее первенство по конному спорту

В командном кубке золото также у представительниц нашего ЦОР.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58950.php

Брестчане выиграли домашнее первенство по конному спорту

Второе место досталось спортсменам Минской области, третье – гродненцам.

 
 
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В областном ЦОР по конному спорту прошли первенство Беларуси по преодолению препятствий среди юниоров 1997 года рождения и моложе и открытые республиканские...
 
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