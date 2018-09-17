Брестчане выиграли домашнее первенство по конному спорту

В областном ЦОР по конному спорту прошли первенство Беларуси по преодолению препятствий среди юниоров 1997 года рождения и моложе и открытые республиканские соревнования по преодолению препятствий в различных маршрутах.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК



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В соревнованиях приняли участие взрослые спортсмены, юноши 2001 года рождения и моложе, а также любители.



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В юниорском первенстве победительницей стала представительница ДЮСШ «Вертелишки» Гродненской области Мария Савицкая.



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Второе и третье места заняли Софья Бей и Маргарита Гурман Брестского областного ЦОР.



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В командном кубке золото также у представительниц нашего ЦОР.



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Второе место досталось спортсменам Минской области, третье – гродненцам.