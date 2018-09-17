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Брестчане выиграли домашнее первенство по конному спорту
18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
В областном ЦОР по конному спорту прошли
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
В соревнованиях приняли участие взрослые спортсмены, юноши 2001 года рождения и моложе, а также любители.
Второе и третье места заняли Софья Бей и Маргарита Гурман Брестского областного ЦОР.
В командном кубке золото также у представительниц нашего ЦОР.
Второе место досталось спортсменам Минской области, третье – гродненцам.
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