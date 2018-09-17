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Петрухин "украсил" двери собственной квартиры изображениями силовиков
18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Необычный формат протеста выбрал скандально известный не только в Бресте, но и в Беларуси
Так или иначе, вот что написал сам автор на странице в социальной сети:
К слову, формат подобного протеста уже использовался в Бресте, например
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Необычный формат протеста выбрал скандально известный не только в Бресте, но и в Беларуси блогер Сергей Петрухин. Она развесил на собственных дверях фотографии...
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