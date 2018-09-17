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Петрухин "украсил" двери собственной квартиры изображениями силовиков

18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Необычный формат протеста выбрал скандально известный не только в Бресте, но и в Беларуси блогер Сергей Петрухин. Она развесил на собственных дверях фотографии брестских силовиков во главе со своими начальниками, и сделал соответствующие надписи. 30 августа 2018 года к нему в квартиру ворвался ОМОН, при этом пришлось сломать дверь. Позже в СК заявили, что милиция долго стучалась, но никто не открывал, а Сергей сказал, что ничего подобного не слышал, захват произошёл быстро и неожиданно. Любопытно, что причина подобного поведения силовиков так и осталась непонятной - обычное его задерживают когда он выносит мусор. На этот раз Петрухина отпустили через несколько часов на свободу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58948.php

Петрухин "украсил" двери собственной квартиры изображениями силовиков

Так или иначе, вот что написал сам автор на странице в социальной сети:

К слову, формат подобного протеста уже использовался в Бресте, например вот этим человеком. Потом лозунги были закрашены. Как же поступят власти на этот раз?

 
Теги: Брест
 
 
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Необычный формат протеста выбрал скандально известный не только в Бресте, но и в Беларуси блогер Сергей Петрухин. Она развесил на собственных дверях фотографии...
 
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