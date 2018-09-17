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Крестным ходом прошли верующие утром 18 сентября 2018 года по городу Бресту

18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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18 сентября 2018 года в городе Бресте состоялся крестный ход из Свято-Симеоновского кафедрального собора в Свято-Афанасьевский мужской монастырь. О мероприятии сообщалось заранее, было полностью перекрыто движение по маршруту следования колонны, включая мост на бульваре Шевченко и Варшавское шоссе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58946.php

Крестным ходом прошли верующие утром 18 сентября 2018 года по городу Бресту

18 сентября церковь чтит память преподобномученика Афанасия, игумена Брестского. В текущем году мы молитвенно отмечаем круглую дату – 370-летие со дня мученической кончины святого, который погиб в 1648 году, защищая православную веру.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58946.php

Крестным ходом прошли верующие утром 18 сентября 2018 года по городу Бресту

В мужском монастыре преподобномучеика Афанасия Брестского будет отслужена Божественная литургия и молебен святому. Богослужение возглавит Предстоятель Белорусской Православной Церкви, Патриарший Экзарх всея Беларуси Высокопреосвященнейший Павел, Митрополит Минский и Заславский. Встреча Патриаршего Экзарха в монастыре состоится в 9.30 часов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58946.php

Крестным ходом прошли верующие утром 18 сентября 2018 года по городу Бресту

Кроме того, 18 сентября в 13.40 часов состоится закладка участниками мероприятий памятной аллеи (посадка деревьев), посвященной 370-летию мученической кончины святого Афанасия Брестского, и в ознаменование 1000-летия города Бреста (парк 1000-летия города Бреста, приход храма Рождества Христова, ул. Краснознаменная, 73).

 
Теги: Брест
 
 
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18 сентября 2018 года в городе Бресте состоялся крестный ход из Свято-Симеоновского кафедрального собора в Свято-Афанасьевский мужской монастырь. О мероприятии...
 
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