|
Крестным ходом прошли верующие утром 18 сентября 2018 года по городу Бресту
18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
18 сентября 2018 года в городе Бресте состоялся крестный ход из Свято-Симеоновского кафедрального собора в Свято-Афанасьевский мужской монастырь. О мероприятии
18 сентября церковь чтит память преподобномученика Афанасия, игумена Брестского. В текущем году мы молитвенно отмечаем круглую дату – 370-летие со дня мученической кончины святого, который погиб в 1648 году, защищая православную веру.
В мужском монастыре преподобномучеика Афанасия Брестского будет отслужена Божественная литургия и молебен святому. Богослужение возглавит Предстоятель Белорусской Православной Церкви, Патриарший Экзарх всея Беларуси Высокопреосвященнейший Павел, Митрополит Минский и Заславский. Встреча Патриаршего Экзарха в монастыре состоится в 9.30 часов.
Кроме того, 18 сентября в 13.40 часов состоится закладка участниками мероприятий памятной аллеи (посадка деревьев), посвященной 370-летию мученической кончины святого Афанасия Брестского, и в ознаменование 1000-летия города Бреста (парк 1000-летия города Бреста, приход храма Рождества Христова, ул. Краснознаменная, 73).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 сентября 2018 года в городе Бресте состоялся крестный ход из Свято-Симеоновского кафедрального собора в Свято-Афанасьевский мужской монастырь. О мероприятии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)