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На Гузнянском мосту ДТП: перевернулся автомобиль
18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 17 сентября 2018 года на спуске Гузнянского моста (проспект Республики) в городе Бресте на данный момент неизвестны.
По информации очевидцев, все живы, пострадавших госпитализировали медики.
Автомобиль находится в крайней левой полосе, движение ограничено.
В комментария отписался очевидец - утверждает, что водитель зацепил за бордюр, перевернулся несколько раз.
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