16 сентября на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, в раках дня открытых дверей, состоялось мероприятие "Ваш Брестский гребной канал". Помимо презентации различных дополнительных услуг, оказываемых центром, присутствующие были вовлечены в концертно-развлекательную программу.





В этот момент работали аттракционы для детей, велась запись в спортивные секции по гребле. Тренажерный зал, которых в спортивном комплексе несколько, олицетворяло яркое выступление с силовым жонглированием гирями Романа Курыло. Особое внимание со стороны детворы вызвал талисман прошедшего недавно Чемпионата Европы по гребле академической выдра Алесь.





























На импровизированной концертной площадке выступали юные подопечные творческого центра "ART-PIPPER" (руководитель Татьяна Пиппер) и ансамбля танца "Белая Русь" (руководитель Екатерина Корж). В мероприятии приняли участие так же роллер школа в Бресте Александра и Светланы Дащук.

















































У всех присутствующих в этот момент появилась замечательная возможность не только развлечься и получить необходимую информацию, но и не откладывая записать ребенка на обучение плаванию, посвятить себя занятию фитнесом, в тренажерном зале, йогой, познакомится с уютным и теплым бассейном гребного канала. Организаторы постарались увлечь в происходящем всех без исключения, сдержав свое обещание сделать праздник для всей семьи.





В этот же день, на зеленом участке вблизи уличных тренажеров было ярко обозначено «древо любви». Самые искренние чувства и поступки зарождаются только на Брестском гребном канале :)













Добро пожаловать!

* на фото лауреат международных и республиканских фестивалей и конкурсов Анастасия Тимофеевич.





Ваш Брестский гребной канал.