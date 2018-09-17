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День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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16 сентября на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, в раках дня открытых дверей, состоялось мероприятие "Ваш Брестский гребной канал". Помимо презентации различных дополнительных услуг, оказываемых центром, присутствующие были вовлечены в концертно-развлекательную программу.

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

В этот момент работали аттракционы для детей, велась запись в спортивные секции по гребле. Тренажерный зал, которых в спортивном комплексе несколько, олицетворяло яркое выступление с силовым жонглированием гирями Романа Курыло. Особое внимание со стороны детворы вызвал талисман прошедшего недавно Чемпионата Европы по гребле академической выдра Алесь.

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

На импровизированной концертной площадке выступали юные подопечные творческого центра "ART-PIPPER" (руководитель Татьяна Пиппер) и ансамбля танца "Белая Русь" (руководитель Екатерина Корж). В мероприятии приняли участие так же роллер школа в Бресте Александра и Светланы Дащук.

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

У всех присутствующих в этот момент появилась замечательная возможность не только развлечься и получить необходимую информацию, но и не откладывая записать ребенка на обучение плаванию, посвятить себя занятию фитнесом, в тренажерном зале, йогой, познакомится с уютным и теплым бассейном гребного канала. Организаторы постарались увлечь в происходящем всех без исключения, сдержав свое обещание сделать праздник для всей семьи.

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

В этот же день, на зеленом участке вблизи уличных тренажеров было ярко обозначено «древо любви». Самые искренние чувства и поступки зарождаются только на Брестском гребном канале :)

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

Добро пожаловать!

* на фото лауреат международных и республиканских фестивалей и конкурсов Анастасия Тимофеевич.

День открытых дверей и "древо любви" на гребном канале

Ваш Брестский гребной канал.

 
Теги: Брест
 
 
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16 сентября на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, в раках дня открытых дверей, состоялось мероприятие "Ваш Брестский гребной...
 
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