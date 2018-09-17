Какой будет Беларусь через пять лет? Главные выводы Индекса белорусского будущего

13 сентября Центр новых идей опубликовал пилотный Индекс белорусского будущего. Индекс составлен на основании прогнозов 26 экспертов на ближайшие пять лет и показывает, что (скорее всего) будет с нашей страной.



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Про будущее часто говорят абстрактно, хоть на самом деле оно куда конкретней, чем кажется. Наше «завтра» состоит из набора долгосрочных трендов, которые показывают, в каком направлении развивается страна: растет экономика или нет? увеличивается ли продолжительность жизни? становится ли страна более инновационной?

Таких вопросов можно задать десятки, но мы постарались выбрать 20 и задали их экспертам из 20 организаций (аналитических центров, организаций гражданского общества и академических структур, в том числе государственных). Аналитики оценивали вероятности разных сценариев развития Беларуси от 0% до 100% — их подробные итоги можно увидеть на сайте Индекса , a вот пять важных вещей о том, какой (скорее всего) будет Беларусь через пять лет, которые вам лучше знать.

Экономика не умрет, но процветания не будет

Если белорусам и надо бояться какого-либо кризиса, то разве что долгового . Экономика будет скромно расти — около 1,5−3% в год, как и зарплаты людей — в ближайшие пять лет средняя зарплата вырастет только до $500−600. Куда большей проблемой будут большие выплаты по долгам, которые уже стали гирями на белорусских ногах и с годами имеют все шансы только тяжелеть.



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Белорусы будут дольше жить, но нас станет меньше

Мы, возможно, еще не успели это почувствовать, но демография Беларуси меняется. Согласно экспертам, ожидаемая продолжительность жизни белорусов в ближайшие пять лет переступит за 75, но число белорусов уменьшится. Это значит, что все меньше людей будет зарабатывать на «социалку» других и последствия тут очевидны: власти будут уменьшать социальную поддержку, вопрос только как.



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Белорусская наука почти что всё, а образование нет

Последние 10 лет тяжело назвать удачными для белорусской науки. Количество заявок на регистрацию патентов уменьшилось в четыре раза; финансирование исследований и разработок тоже идет вниз. Согласно прогнозу экспертов, от когда-то «сборочного цеха Советского Союза» останется мало чего инновационного.



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В сфере образования прогноз, может, и не оптимистичный, но, по крайней мере, не выглядит «концом света»: государство только скорее всего незначительно уменьшит расходы на образование (долговой кризис же).

Государство станет дружелюбней и чуть более своим, но не так чтобы очень

В Индексе мы старались использовать только официальные данные либо международные показатели, но есть для белорусов важные вещи, которые так просто не измерить. Поэтому для оценки, с одной стороны, защищенности прав меньшинств, а со второй, национальной консолидации и прочности идентичности, мы создали свои шкалы от 1 до 10.

Согласно оценкам экспертов, в случае прав людей с инвалидностью, сексуальных, религиозных и других меньшинств стоит ждать значительного улучшения. Если сегодня существуют системные и устойчивые препятствия для реализации их прав, то через пять лет эти препятствия станут выборочными.



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В случае же национальной консолидации и прочности идентичности улучшение, скорее всего, будет, но наша самоидентификация останется неустойчивой, а разногласия вокруг нее будут и далее политизированными. Если же посмотреть на уровень коррупции, развитие электронного правительства , состояние и условия развития гражданского общества, то по большому счету ничего не изменится.

Ждать роста неравенства не надо

Если смотреть на статистику, то Беларусь выглядит довольно равной страной. Уровень неравенства доходов у нас, как в Скандинавии (просто у них все богатые, а у нас все бедные); разрыв между женщинами и мужчинами, конечно, есть, но он находится где-то в тех же границах, что и вo многих западных странах; разница в уровне зарплат между столицей и всей остальной страной, может, не очень радостная для белорусских регионов, но примерно такая же, как и во всем мире.



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В следующие пять лет все это вряд ли изменится. Это, возможно, хорошая новость, если смотреть на показатели гендерного равенства, но плохая, если смотреть на деградацию наших регионов.