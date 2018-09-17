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Какой будет Беларусь через пять лет? Главные выводы Индекса белорусского будущего
18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
13 сентября Центр новых идей
Про будущее часто говорят абстрактно, хоть на самом деле оно куда конкретней, чем кажется. Наше «завтра» состоит из набора долгосрочных трендов, которые показывают, в каком направлении развивается страна: растет экономика или нет? увеличивается ли продолжительность жизни? становится ли страна более инновационной?
Таких вопросов можно задать десятки, но мы постарались выбрать 20 и задали их экспертам из 20 организаций (аналитических центров, организаций гражданского общества и академических структур, в том числе государственных). Аналитики оценивали вероятности разных сценариев развития Беларуси от 0% до 100% — их подробные итоги можно увидеть
Экономика не умрет, но процветания не будет
Если белорусам и надо бояться какого-либо кризиса, то
Белорусы будут дольше жить, но нас станет меньше
Мы, возможно, еще не успели это почувствовать, но демография Беларуси меняется. Согласно экспертам, ожидаемая продолжительность жизни белорусов в ближайшие пять лет переступит за 75, но число белорусов уменьшится. Это значит, что все меньше людей будет зарабатывать на «социалку» других и последствия тут очевидны: власти будут уменьшать социальную поддержку, вопрос только как.
Белорусская наука почти что всё, а образование нет
Последние 10 лет тяжело назвать удачными для белорусской науки. Количество заявок на регистрацию патентов уменьшилось в четыре раза; финансирование исследований и разработок тоже идет вниз. Согласно прогнозу экспертов, от когда-то «сборочного цеха Советского Союза» останется мало чего инновационного.
В сфере образования прогноз, может, и не оптимистичный, но, по крайней мере, не выглядит «концом света»: государство только скорее всего незначительно уменьшит расходы на образование (долговой кризис же).
Государство станет дружелюбней и чуть более своим, но не так чтобы очень
В Индексе мы старались использовать только официальные данные либо международные показатели, но есть для белорусов важные вещи, которые так просто не измерить. Поэтому для оценки, с одной стороны, защищенности прав меньшинств, а со второй, национальной консолидации и прочности идентичности, мы создали свои шкалы от 1 до 10.
Согласно оценкам экспертов, в случае прав людей с инвалидностью, сексуальных, религиозных и других меньшинств стоит ждать значительного улучшения. Если сегодня существуют системные и устойчивые препятствия для реализации их прав, то через пять лет эти препятствия станут выборочными.
В случае же национальной консолидации и прочности идентичности улучшение, скорее всего, будет, но наша самоидентификация останется неустойчивой, а разногласия вокруг нее будут и далее политизированными. Если же посмотреть на уровень коррупции, развитие электронного
Ждать роста неравенства не надо
Если смотреть на статистику, то Беларусь выглядит довольно равной страной. Уровень неравенства доходов у нас, как в Скандинавии (просто у них все богатые, а у нас все бедные); разрыв между женщинами и мужчинами, конечно, есть, но он находится где-то в тех же границах, что и вo многих западных странах; разница в уровне зарплат между столицей и всей остальной страной, может, не очень радостная для белорусских регионов, но примерно такая же, как и во всем мире.
В следующие пять лет все это вряд ли изменится. Это, возможно, хорошая новость, если смотреть на показатели гендерного равенства, но плохая, если смотреть на деградацию наших регионов.
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13 сентября Центр новых идей опубликовал пилотный Индекс белорусского будущего. Индекс составлен на основании прогнозов 26 экспертов на ближайшие пять лет и...
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