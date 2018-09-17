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Перекрыто движение по ул. Орджоникидзе от ул. Советской
18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Водителям следует учитывать данный факт и планировать свой маршрут заранее.
Официально о перекрытии не сообщалось, поэтому как долго это продлится, пока неизвестно.
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Водителям следует учитывать данный факт и планировать свой маршрут заранее. Официально о перекрытии не сообщалось, поэтому как долго это продлится, пока...
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